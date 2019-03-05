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Sadıkoğlu’ndan "İstihdam Seferberliği" çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliğine tüm iş adamlarının destek vermesini isteyerek “Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, burada iş var, burada aş var” dedi.

05 Mart 2019 Salı 18:39
Sadıkoğlu’ndan "İstihdam Seferberliği" çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliğine tüm iş adamlarının destek vermesini isteyerek “Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, burada iş var, burada aş var” dedi.



Seferberlik ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Sadıkoğlu, 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi” ifadelerine yer verdi.



25 Şubat 2019 tarihinde TOBB’un ev sahipliğinde "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliğinin başlatıldığını ifade eden Sadıkoğlu, şunları söyledi:


“İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi, Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek”



Açıklamasında iş dünyasına çağrıda bulunan Sadıkoğlu, “Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükumetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün” ifadelerine yer verdi.



Kampanya ile ilgili tüm konularda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na ulaşılmasını isteyen Sadıkoğlu, “Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de Valimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız” dedi.



Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:


“Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz”

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:39
  1. doğa

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