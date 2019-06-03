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Sadıkoğlu’ndan bayram ziyaretleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi, MİAD Sevgi Evleri ve çocuk evlerini ziyaret etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:12
Sadıkoğlu’ndan bayram ziyaretleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi, MİAD Sevgi Evleri ve çocuk evlerini ziyaret etti.


Sadıkoğlu’na Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, Yönetim Kurulu üyesi Mesut Özdemir, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hilal Acı, Genç Girişimciler Kurul Başkanı Harun Paşahan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.


Huzurevi ziyaretinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Sadıkoğlu “Sizlerin sürekli yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın Girişimcilerimiz, Genç Girişimcilerimiz ile sizleri ziyaret ederek hem sizleri görmek hem de varsa bir ihtiyacınız onu gidermek istedik. Bayramlar güzel günlerdir. Allah hepimize güzel bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, sağlık ve sıhhat içinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.


Huzurevi ziyareti sonrasında MİAD Sevgi Evlerini ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu ve beraberindekiler burada çocuklarla çeşitli hediyeler vererek uzun süre sohbet etti. Başkan Sadıkoğlu “Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu anlamda onlar bizim geleceğimizdir. Geleceğimize sahip çıkmamız gerekmekte. Bundan sonra Kadın Girişimci İcra Kurulumuz ve Genç Girişimcilerimiz çocuklarımızla ilgili projelere imza atacaklardır” diye konuştu.


Son olarak Çocuk Evlerini ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu ve beraberindekiler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:12
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