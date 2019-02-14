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Sadıkoğlu genç mucitlerle buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde genç mucitlerle bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:41
Sadıkoğlu genç mucitlerle buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde genç mucitlerle bir araya geldi.


Okul müdürü Pervani Temelli ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulun çalışmaları hakkında bilgi alan Sadıkoğlu daha sonra hologram teknolojisi ile ilgili önemli çalışmalar yapan öğrencilerle de uzun süre sohbet etti. Son yıllarda popülaritesi artan ve Türkiye’de üretimi olmayan Hologram teknolojisi ile ilgili yapılan çalışmaları inceleyen Sadıkoğlu, "Öğrencilerimiz 3 boyutlu teknolojiyi kullanarak önemli işler çıkartmışlar. İlerleyen süreçte 7 boyutlu teknoloji üzerine çalışmalar yapacaklarını da belirttiler. Genç yaşta başarılarıyla kendilerinden söz ettiren kardeşlerimizi, destek olan ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.


Okul Müdürü Pervani Temelli ise, "20-22 Mart tarihleri arasında AVM’de yapılacak Hologram sergisine tüm Malatyalıları davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in de katılacağı sergide öğrencilerimizin emekleri yer alacak onları yalnız bırakmamak gerekiyor. Bizleri ziyaret ederek öğrencilerimize motive veren ve yanımızda olduklarını hissettiren TSO Başkanımız Oğuzhan Sadıkoğlu’na da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:41
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