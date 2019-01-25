0553 313 94 23

Sadık el-Mehdi'den Beşir'e istifa çağrısı

Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, Sudan'da yönetimin idareyi bırakması ve bir geçiş hükümetinin kurulması için çağrı yaptı

25 Ocak 2019 Cuma 20:54
Sadık el-Mehdi'den Beşir'e istifa çağrısı

HARTUM (AA) - Sudan'da ana muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, Sudan'da yönetimin idareyi bırakması ve bir geçiş hükümetinin kurulması için çağrı yaptı.

Başkent Hartum'un Vadnebevi Camisinde okuduğu cuma hutbesinde, yönetimin idareyi bırakmasını ve geçiş hükümetinin kurulmasını isteyen Mehdi, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik şiddet uygulamaya zorlanmaması için çağrı yaptı.

Şimdiye kadar ölen gösterici sayısının 50'ye ulaştığını ileri süren Mehdi, Halk hareketini desteklediklerini, sözlü yada fiziksel saldırılardan kaçınılmasını dile getirdi.

Mehdi, "Ülkemizdeki tüm askeri ve rejim güçlerimizi masumların kanını dökmeye alet olmamaya çağırıyorum. Onların mesleki onurları ve vatandaşların hakları buna engel teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki krize işaret eden Mehdi, "Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in önünde halkın taleplerine cevap vermek ve ülkeyi beklenen tehlikelerden kurtarmak uğruna istifa etmek gibi tarihi bir fırsat var." dedi.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan'daki gösterileri incelemek üzere görevlendirilen Başsavcı Amir Muhammed İbrahim yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır devam eden gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 29'a yükseldiğini duyurmuştu.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:54
  1. Sadık el-Mehdi
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da kaçak parfüm operasyonu
    1. Aksaray'da kaçak parfüm operasyonu
    2. Futbol: 2019 Asya Kupası
    3. Yalçın Topçu: Ülkeler hizaya çekilmek..
    4. Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi..
    5. Antalya'da falezlerden düşen kişiyi..
    6. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    7. Bakan Çavuşoğlu Mogherini ile görüştü
    8. Meksika Venezuela'daki gelişmeler..
    9. "Facebook, Whatsapp ve Instagram..
    10. Sıkıyönetim mesajlarını imzalamadığını..
    11. Sadık el-Mehdi'den Beşir'e istifa..
    12. Nicolas Maduro'dan istifa açıklaması
    13. ABD, Suriye'de aile aracına yönelik..
    14. CHP'den Mustafa Sarıgül açıklaması!
    15. İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter..
    16. Beşiktaş-Büyükşehir Belediye..
    17. Trump'tan Stone'un gözaltına..
    18. BBP 130 belediye başkan adayını..
    19. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    20. Skrtel, Atabey Çiçek'ten özür diledi
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde