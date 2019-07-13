Sadık Aydın güven tazeledi Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Sadık Aydın, güven tazeledi.

Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Sadık Aydın, güven tazeledi.

Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şubesinde seçim heyecanı yaşandı. EMŞAV Karadeniz Temsilciliği binasında gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Sadık Aydın ve emekli polis Senai Aslan yarıştı. Seçim sonucunda oyların büyük çoğunluğunu alan Aydın, yeniden başkan seçildi.

Başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Aydın, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aydın ayrıca, üyelerden derneklerine sahip çıkmalarını istedi. Genel kurula ayrıca, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, dernek üyeleri katıldı.

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