Sadettin Saran kimdir? Süper Lig yayın hakkını Sadettin Saran mı alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, futbol maçlarının yayın hakkı için bu yıl içinde yeni ihaleye çıkacaklarını ve dünyanın önemli yayıncı kuruluşlarını ihaleye davet edeceklerini söyledi. Saran, Süper Lig yayın hakları ihalesiyle ilgili verdiği demeçte yeşil ışık yaktı. Sadettin Saran, "Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, ''Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız” şeklinde konuştu.

Sadettin Saran kimdir?

Sadettin Saran, 1964 ABD doğumludur. Sadettin Saran, 1987'de ABD, Kentucky Üniversitesi'nden, makine mühendisliği alanında master yaparak mezun oldu. Arkansas'ta Ensco Environmental Services'de çalışmaya başladı. 1988'de Türkiye'ye geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak çalıştı. 1989'da Saran International'ı kurdu. Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN, Geest Inc.gibi dünya devlerinin temsilciliklerini üstlendi.1990-1995 döneminde Martin Marietta'nın Ankara ofisinde Genel Müdür Yardımcısı, arkasından Genel Müdürü olarak çalıştı. 1995'te Saran Şirketler Grubu'na yeniden döndü.ABD'de eğitim gördüğü yıllarda Kentucky Üniversitesi Yüzme Takımı'nın kaptanlığını yaptı, iki yıl,'En Değerli Sporcu' seçildi. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yaptı. Bu dönemde kırdığı 50 metre serbest yüzme dalındaki Türkiye rekoru halen kendisine aittir.