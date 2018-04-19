Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş "Ertuğrul"da yer alan Sadettin Köpek'in hayatı dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dizide kardeşi kardeşe kırdıran, hain planları ile obaları birbirine düşüren ve Ertuğrul Bey'in baş düşmanı olan Sadettin Köpek aslında kimdir?

SADETTİN KÖPEK KİMDİR?

Ölüm tarihi: 1239

Diriliş "Ertuğrul" dizisinde de sık sık adı geçen Sadeddin Köpek, Anadolu Selçuklu dönemi devlet adamlarından biridir. Hayatının ilk yıllarına dair yeterli bilgi yoktur; zira Selçuklu Sultanlarının hizmetine nasıl girdiği de bilinmemektedir. I.Alaeddin Keykubat döneminde Eyyubiler'e karşı düzenlenen seferde sol kanat kuvvetlerinin komutanı olup aynı zamanda Emir-i şikar, nakkaş ve mimar da olduğu bilinmektedir. Yapmış olduğu en ünlü yapı Kubadabad Sarayı'dır.

Alaeddin Keykubat hayatını kaybedince yerine geçen II. Gıyaseddin Keyhusrev'in en sadık adamlarından biri oldu. Harizmliler ile yapılan mücadele sonunda yenilgiye uğrayan Sadeddin Köpek bu durumdan mesul tuttuğu atabeği Şemseddin Altunaba'yı öldürttü. Altunaba, II. Kılıçarslan döneminden beri devlete hizmet eden biriydi

Sultandan aldığı bir ferman ile İzzeddin Kılıçarslan'ın annesini boğduran Sadeddin Köpek, Sultanın henüz erkek çocuğu olmadığı için kardeşleri Kılıçarslan ile Rükneddin'in hayatlarına dokunulmadı ancak kalede hapsedildi.

Sultanın erkek çocuğu olduğunda ise öldürmesi için görevlendirilen Armağanşah, kardeşlerini öldürmedi ve bunu sultandan ve Sadeddin Köpek'ten gizledi. Sadeddin Köpek, Ankara'ya giderken Akşehir'de bir muganniye ile gayri meşru ilişkide bulunmakla itham edilen Taceddin Pervane'nin Ankara'da recmedilerek öldürülmesini sağladıktan sonra yönetime tamamen hakim oldu.

Diğer devlet adamlarını da korkutan Sadettin'in gücü günden güne artmakla birlikte siyasi ve askeri alanda bizzat başarı elde edememiştir. Eyyubiler'in hakimiyeti altındaki Samsat Kalesi'ni kuşatan Köpek, 1238 yılında kaleyi teslim eden Hristiyanlardan aldı.

Sümeysat'ın ele geçirilmesinin ardından nüfuzu bir kat daha artan Sadettin Köpek, başarılı bir kumandan ve tecrübeli bir devlet adamı olan Kemaleddin Kamyar'ı Konya yakınlarında öldürttü. Bu olaydan sonra II. Gıyaseddin Keyhusrev'i de saf dışı bırakıp Selçuklu tahtına oturmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Selçuklu tahtına oturması için öncellikle Selçuklu hanedanına mensup olduğunu ispatlaması gerekiyordu. Öte yandan devletin kötü gidişinden sultanı sorumlu tutan Sadettin, onun Abbasi halifelerinin sancağını değiştireceğini ve Abbasiler'i tanımayacağının söylentisini yaymaya başladı.

Bu iddialara hiddetlenen sultan, Sadeddin Köpeği bertaraf etmek için en sağlam adamlarını gönderdi. Emir-i Alem Togan tarafından bir kılıç darbesi ile ciddi bir yara aldıktan sonra öldü. Cesedi demir bir kafes içine konularak Kubadabad Sarayı'nın kale burcuna asıldı. Dizide ise Sadeddin Köpek, Ertuğrul Bey tarafından öldürülmüştür.