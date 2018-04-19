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Sadettin Köpeğin mezarı nerede hangi ilde?

Anadolu Selçuklu Devleti’nde vezirlik ve baş mimarlık yapan Emir Sadettin Köpeğin türbesi nerededir? Tarih boyunca hain planları ile ön plana çıkan Sadettin Köpeğin mezarı ise son günlerde büyük merak konusu olmuştur.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:32
Sadettin Köpeğin mezarı nerede hangi ilde?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul'un baş düşmanı olarak tanınan Emir Sadettin Köpeğin mezarı nerededir? Tarih boyunca hain planları ile bilinen Sadettin Köpeğin mezarı da büyük merak konusu olmuştur.

Ölüm tarihi 1239 olan Emir Sadettin Köpek Anadolu Selçuklu Devleti’nde vezirlik ve baş mimarlık yapmıştır. Sadettin'in mezarı Konya'nın Ilgın ilçesindedir.

SADETTİN KÖPEK NASIL ÖLDÜ?

Saadettin Köpek, eğlence ve ziyafetin doruk noktasına ulaştığı bir anda Hüsameddin Karaca tarafından ani bir hamleyle öldürülmek istendiyse de başarılı olunamadı. Tam orada bulunan Emir-i Âlem Togan'ın kılıç darbesiyle yere serilen vezir, yaralı bir şekilde kaçmaya çalıştı fakat yakalanarak feci şekilde öldürüldü. Bununla da yetinilmeyerek geçmişte yaptığı zulümlerin bir karşılığıymış gibi cesedi Kubadabad Sarayının burcuna asıldı ve günlerce orada kaldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:32
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