SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3 projeden biri oldu

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Safranbolu Acil Destek Projesi (SADEP) en iyi Vatandaş Odaklı üç projede biri oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin gerçekleştirdikleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi amacıyla, 19 Nisan 2018 tarihinde “Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması”nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlatılan Safranbolu Acil Destek Programı ( SADEP ) bin 102 proje arasından ilk 15 içine girerek büyük bir başarı yakaladı.

Projeleri ve örnek olacak uygulamaları İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği temsilcilerinden “Proje Değerlendirme Kurulu” değerlendirirken dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı bir törenle ödüller sahiplerini buldu.

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından Safranbolu Acil Destek Projesi (SADEP), Adana Valiliğinin (Güney Adana Kalkınma Programı) ve Denizli Valiliğinin (Denizli Valiliği Engelliler Platformu) projeleri ile birlikte Vatandaş Odaklı en iyi üç proje arasında yer aldı.

Ödül töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehirlerin insanı etkilediğini belirterek, "Şehirler aslında içinde yaşayan insana yeni bir kimlik verir, davranış düşüncesini şekillendirir. Mimar Sinan yüzyıllar sonra bile hayatımızda değil midir? Bizim şehirlerimizdeki izler aslında bizi biz yapan izlerdir. Batı medeniyetini Doğu medeniyetinden ayıran belki de en temel farklardan birisi budur. Biz boş çöllere gidip veya oradaki yerlileri katledip, üstüne çiftlikler kurup, Afrika’dan köleler getirip sonra da adına medeniyet demedik. İstanbul’da bazı tarihi binaların köşelerinde binanın çevresindeki taşlardan bir tanesi minyatür şeklinde yontulup oraya monte edilmiştir. Süs olsun diye değildir. Kuşlar konsun, orada barınsın diye. Köprü medeniyetimizin şehirlere koyduğu her taşın bir anlamı vardır. İnsanlara bir ruh, karakter verir" ifadelerini kullandı.

"Projelerde Hoşuma Giden Bir Özellik Toplumdaki Tüm Sorunlara Dokunan Projeler Olmasıdır"

Türkiye’nin kalbiyle, vicdanıyla, dürüstlüğüyle güçlü adımlar atan yerel yöneticilere ihtiyacı olduğuna değinen Bakan Soylu iyi bir yöneticinin şehrin tipini değiştirerek şehri canlandırması gerektiğini belirtti. Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için çok daha başarılı projelere imza atılması gerektiğini kaydederek, "Yerelde üretilen projeleri çok önemsiyorum. 8 bakanlıktan alanında yetkin kişilerin yer aldığı proje değerlendirme kurulumuz, bin 102 proje arasından zorlanarak bir seçim yaptı ve 51 projeyi ödüle layık buldu. Bu proje sadece yeni farkındalıklar oluşturarak örnek projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamanın yanı sıra, paydaşların daha geniş bir perspektiften bakmasına da yardımcı olacaktır. Projelerde hoşuma giden bir özellik, toplumdaki tüm sorunlara dokunan projeler olmasıdır" dedi.

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye giren projelere ödülleri Bakan Soylu tarafından verildi.

Vatandaş Odaklı projede Türkiye’deki Adana ve Denizli Valilikleri ile birlikte en iyi üç projeden biri SADEP seçilirken, ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer aldı.