Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı ve CHP'yi rahatsız eti

Türkiye’de yerel seçimler için geri sayım sürüyor. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de önceki günkü mitingde konuştu. Ancak Erdoğan’ın, İzmir’in Yunan işgalini sonlandıran, Yunan askerini denize döken şehir olduğunu hatırlatması, Yunanistan’da infiale neden oldu. Cumhurbaşkanı’nın “Selanik’in, Girit’in, Üsküp’ün, Kosova’nın, Varna’nın, nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir, ülkemizin tüm renklerini, tüm zenginliklerini kendinde toplayan İzmir, gâvuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir” ifadeleri paylaşılırken, “Milliyetçi sayıklama”, “çirkin propaganda”, “Erdoğan’dan seçime yönelik nefret söylemi” gibi başlıklar kullanıldı.

Buğulama detayı sansürlendi!

Erdoğan’ın seçim konuşmasını Yunan nefreti üzerine bina ettiği öne sürülürken, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı şehit eden terörist Brenton Tarrant’ın katliam görüntülerinin buğulanarak mitinge katılanlara seyrettirilmesi de Yunan medyasında öne çıktı. Beklendiği üzere, görüntülerin buğulanarak ekrana yansıtılması detayı sansürlenerek, “insanlara seçim propagandası için katliam videosu izletiliyor” şeklinde propagandaya başvuruldu.

Her adımı takip ediliyor

Erdoğan’ın attığı her adımı Yunan karşıtlığıyla özdeşleştirmeliyle bilinen Yunan medyası, “Erdoğan, seçimlere kadar Yeni Zelanda’daki katliamı oy isteme aracı olarak kullanmaya devam edecek” görüşünde birleşiyor. Türkiye tarihiyle ilgili detayları “Yunan nefreti” şeklinde ambalajlamasıyla bilinen Komşu basınının, Osmanlı Devleti’ne karşı 1821’de başlayan isyanın yıl dönemi olan 25 Mart’ta neler yazacağı ise merakla bekleniyor. Zira bugünkü Yunanistan coğrafyasında 400 yıl süren Osmanlı hâkimiyeti, geleneksel olarak “400 yıllık kölelik dönemi” şeklinde anılıyor.

(Diriliş Postası)