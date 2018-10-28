Bilkent Şehir Hastanesi gelecek ay açılıyor

Yapımına 2015 yılında başlanan ve gelecek ay sonundan itibaren aşamalı olarak hizmete girecek Bilkent Şehir Hastanesi, Türk vatandaşlarının yanı sıra yurt dışından gelecek hastalar için de önemli bir merkez olacak. 180 dönüm arazide inşa edilen hastane, uluslararası tanıtımlarda model olacak. Bilkent Şehir Hastanesi'nde, genel hastane, ana hastane, kalp-damar, kadın doğum, çocuk, nöroloji ve ortopedi, çocuk, kadın doğum, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 9 hastane ve bu hastanelerle bağlantılı acil servis yer alıyor. 39 bin metrekarelik alana inşa edilen ve üç hastane büyüklüğündeki Bilkent Şehir Hastanesinin acil servisi, kadın doğum ve çocuk, yaşam desteği ve normal acil servis olmak üzere 3 farklı birimden oluşuyor.

Acilde 50 hekim görev yapacak

Acil Servis Merkezi'nde 24 tedavi arenasında 290 yatak, 20 muayene odası, 50 poliklinik odası, 4 tam donanımlı ameliyathane, 32 yataklı acil kritik yoğun bakım yatağı ile 24 yataklı travma gözlem arenası bulunuyor. 7/24 esasına göre hizmet verilecek acil serviste 50 hekim görev yapacak. Ayrıca serviste KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer) ünitesi ile acil laboratuvar ünitesi de düşünülmüş. Bunun yanı sıra yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelikte acil servis içinde 7 golf arabası 24 saat hizmet verecek.

6 bin hastaya acil müdahale

Acil servis birimi günlük 600 ambulans, 2 heliport alanı ve 6 bin acil hastaya müdahale edecek kapasiteye sahip olacak. Serviste normal polikliniklerde hizmeti verilen MR, tomografi, röntgen, ultrason gibi dünyanın en iyi ve en pahalı tıbbi cihazlarda hizmet verecek. Ayrıca günün her saatinde ihtiyaç halinde anjio ve katater laboratuvarı ve endoskopi ünitesi ile her türlü vakaya anında müdahale edebilecek.

Tüm şehrin acil servisi olacak

Söz konusu acil servis aynı zamanda Ankara’daki tüm acil servislerinde merkezi konumunda olacak. Buna göre herhangi bir hastane acil servisinin yetersiz kalması durumunda hastaların sevki buraya gerçekleştirilecek.

40 bin hasta tedavi görebilecek

Bilkent Şehir Hastanesi Mersin, Yozgat, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ'dan sonra hizmete giren 7'nci şehir hastanesi olacak. Toplam 3 bin 704 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü sağlık kompleksi olan hastanede günlük 40 bin hasta tedavi görecek ve 6 bini tıbbi personel olmak üzere toplamda 11 bin çalışan hizmet verecek. Hastanede 131 ameliyathane, 706 yataklı yoğun bakım ünitesi, 38 yataklı diyaliz merkezi yer alacak. Türkiye'nin en büyük laboratuvarını barındıracak hastanede tüm hizmetler dijital ortamda yürütülecek. Kampüste ambulans helikopterler için de 2 ayrı heliport bulunacak. Üniversitelerle iş birliği içinde olacak hastane, eğitim-araştırma için önemli imkanlar sağlayacak.

(Yeni Şafak)