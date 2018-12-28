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Sadece ABD'de vardı! O ilimizde de bulundu

Erzurum'da, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği projeyle 68 çeşit maden ve değerli taş gün yüzüne çıkarıldı. Çıkarılan taşlar arasında dünyada sadece ABD'nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow (gökkuşağı) taşı da var.

28 Aralık 2018 Cuma 11:37
Sadece ABD'de vardı! O ilimizde de bulundu

Projeyi yürüten Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ile merkez Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk, 3 ayda yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Erzurum'un yeraltı zenginliklerini gün yüzüne çıkardı. Erzurum'un siyah kehribarı olarak bilinen Oltu Taşı haricinda birbirinden değerli 30 çeşit mermer traverten türü yapı ve yüzey kaplama taşı, beş metalik, yediametalik olmak üzere cevherleşme sahalarıyla birlikte toplamda 68 çeşit yeraltı maden envanteri oluşturuldu. 

Bulunan yeraltı zenginlikleri merkez Aziziye ilçesindeki Emel Çatal Lisesi'nde sergilendi. Sergiyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gizemli taşların değerlendirilmesi amacıyla kısa sürede bölgede fabrika kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk da, yazın 3 ay gece-gündüz demeden otomobil veya yaya olarak yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek yeraltı zenginliklerini ortaya çıkardıklarını söyledi. Oltu Taşı'ndan daha değerli olduğuna inandıkları 68 çeşit maden ve değeli taş belirlediklerini vurgulayan Türk, "Erzurum ve çevre ilçelerinde yaptığımız araştırmada çok değerli taşlara rastladık. Öyleki bunların içinde sadece ABD'nın Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow taşını Pasinler ilçesinde bulduk. Volkanik ve yüzde 95'i cam olan Gökkuşağı taşı genelde spa salonlarında dekor veya takı olarak kullanılmakta" diye konuştu. 

Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ise taşların yanında organik boyanın hammadesini de bulduklarını ifade ederek, kısa sürede fabrikaların kurulup bu taşların ve toprağın işlenmesi gerektiğini belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:37
  1. Erzurum
  2. gökkuşağı taşı
  3. erzurum
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