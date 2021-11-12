Sadece 4 ayda 22 bin insanımız virüsten öldü

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Platformda yer alan bilgilere göre Temmuz ayından Kasım ayı başına gelene kadar Türkiye’de 2 milyon 847 bin 797 kişi koronavirüse yakalandı, 22 bin 636 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni Akit’e konuşan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli de virüse karşı insanlığın elindeki en etkili silah olan aşının ihmal edilmemesi çağrısı yaptı. Tiyekli, “BioNTech aşısını üçüncü dozunun açılması çok doğru bir karar. Antikor seviyesindeki düşüş hastalığı ağır geçirme ve ölüm oranlarını artırıyor. Zamanı gelen vatandaşlarımız kesinlikle aşılarını ihmal etmesin” dedi.