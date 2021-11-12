  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Sadece 4 ayda 22 bin insanımız virüsten öldü
Korona Virüs

Sadece 4 ayda 22 bin insanımız virüsten öldü

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu verileri bir aşının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:07:00 -
Sadece 4 ayda 22 bin insanımız virüsten öldü

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Platformda yer alan bilgilere göre Temmuz ayından Kasım ayı başına gelene kadar Türkiye’de 2 milyon 847 bin 797 kişi koronavirüse yakalandı, 22 bin 636 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni Akit’e konuşan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli de virüse karşı insanlığın elindeki en etkili silah olan aşının ihmal edilmemesi çağrısı yaptı. Tiyekli, “BioNTech aşısını üçüncü dozunun açılması çok doğru bir karar. Antikor seviyesindeki düşüş hastalığı ağır geçirme ve ölüm oranlarını artırıyor. Zamanı gelen vatandaşlarımız kesinlikle aşılarını ihmal etmesin” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor
Gündem

Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor

Türkiye’de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalı..
Tarihi projede çalışmak için Türkiye'ye teklifte bulundular!
Dünya

Tarihi projede çalışmak için Türkiye'ye teklifte bulundular!

Türkiye büyük ve büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, 'Şa..
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri

Derbi ne zaman? Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler derbinin ne zaman oynanacağını a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay