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Sadece 2 ay sürdü! BM ve PKK'nın "ortak eylem planı" bozuldu

BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nıun, 29 Haziran’da terör örgütü PKK/PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi Mazlum Abdi ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" anlaşma imzalamıştı. BM ile bu anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 2 ay bile geçmeden terör örgütü çocukları kaçırarak zorla silahlı eğitim verdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
Sadece 2 ay sürdü! BM ve PKK'nın "ortak eylem planı" bozuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nıun, 29 Haziran’da BM Cenevre ofisinde terör örgütü PKK/PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi Mazlum Abdi ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" imzaladığı "ortak eylem planı" bozuldu. BM ile bu anlaşmanın imzalanması ve açıklamaların yapılmasının üzerinden 2 ay bile geçmeden terör örgütünün çocukları kaçırarak zorla silahlı eğitim verdiği ortaya çıktı.

Basnews haber sitesine konuşan Şengal Kaymakamı Mehma Xelîl, "PKK'nin Ezdi kız ve erkek çocuklarını kaçırma olaylarına devam ettiğini, kaçırılan çocukların ailelerinin öldürülme korkusundan dolayı seslerini çıkaramadıklarını" söyledi.

SDG ile organik bağı bulunan PKK'nın kaçırdığı bu çocuklara gizlice silah eğitimi verdiği de sitedeki haberde yer aldı. Şengal kaymakamı, bu durumun bölgede bulunan Birleşmiş Milletler temsilciliğine, yabancı konsolosluklara bildirildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
  1. Birleşmiş Milletler (BM)
  2. Virginia Gamba
  3. SDG

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