Usulsüzlükler tek tek gün yüzüne çıkıyor! Sadece 11 sandıkta 2 bin 59 oy geldi

Yerel seçimde oy sayımında maddi hatalar ve oy pusulalarındaki geçersiz oylar sayılmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 13 bin 302 oyunun çalındığı tespit edildi. Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının 29 bin 408'den 15 bin 806 oya indiğini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat açıkladı. İncelenen 11 sandıkta Yıldırım'a 2 bin 59 oy geldiği açıkça görülüyor.

Arnavutköy'de ise Yıldırım'a bin 949 oy yazıldı. AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede büyükşehir belediye başkan adaylarının maddi hatalı olarak YSK sistemine işlenen oylar yeniden sayıldı. Oy kaydırmalarının düzeltilmesinin ardından Yıldırım'a bin 221 oy geldi. Geçersiz oyların sayımından 193 oy dahil edildi. İmamoğlu'nun ise 535 oyu eksiltildi. İmamoğlu 31 Mart gecesi "Binali Yıldırım'la aramızdaki fark 29 bin 408" ifadelerini kullanmış ve veriyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dayandırmıştı.

İşte detaylar:

- Sultangazi 1378 No'lu sandıkta Yıldırım'a 369 oy

- Sultanbeyli 2004 No'lu sandıkta Yıldırım'a 328 oy

- Beykoz 1427 No'lu sandıkta Yıldırım'a 267 oy

- Bağcılar 3196 No'lu sandıkta Yıldırım'a 266 oy

- Beykoz 1452 No'lu sandıkta Yıldırım'a 221 oy

- Gaziosmanpaşa 2122 No'lu Yıldırım'a 220 oy

- Bağcılar 1212 No'lu Yıldırım'a 132 oy

- Beykoz 1347 No'lu sandıkta Yıldırım'a 119 oy

- Küçükçekmece 2325 No'lu sandıkta Yıldırım'a 117 oy

- Fatih 3183 No'lu sandıkta Yıldırım'a 57 oy

- Beykoz 1401 No'lu sandıkta Yıldırım'a 9 oy

Büyükçekmece'ye 11 bin oy taşıdılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dönen organize usulsüzlükle ilgili de çarpıcı bilgiler verdi:

Organizeli bir usulsüzlük yapıldığı bize çok net bir şekilde gözüküyor. Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bir işçi 28 Mart 2017'de nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş. Sahte belgeler düzenleyip birtakım işlemler yapıyor. 18 Ocak 2019'a kadar çalışıyor. 353 kişi suç duyurusunda bulunan kişilerin adedini gösteriyor. Bu kişi 7 bin 486 kişinin kaydında şüphe oluşturacak şekilde işlem yapıyor. Bu belediyedeki ayak.

Bunun başka uçları var. 7 bin 282 kişi ya İstanbul'un dışından ya da Büyükçekmece'nin dışından ilçeye kaydırılıyor. 100 adet adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu kişi 104 boş arsaya kişi kaydediyor. 36 inşaat, 35 sahte adres, 269 ikamet etmeyen, 31 beyanda bulunulmayan yer, 129 boş daire inşaatına kişi yerleştiriyor. Boş arsa ikamet kaydediliyor. Konut olmayan anaokulunu, TIR garajını ev olarak gösteriyor. 11 bin 186 kişini ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit ettik.

Şifresini vermiyor

Yavuz'un bahsettiği Büyükçekmece'deki usulsüzlükler yerel seçimler öncesinde ilçedeki seçmen sayısında yüzde 17.5 'lik artış olmasıyla ortaya çıktı. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Nufüs Müdürlüğü'ne verilen dilekçelerdeki imzaların taşınan kişilere ait olmadığı anlaşıldı.

Sahte seçmen taşıma işini Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta görevlisi olarak çalışan Mehmet Özgür Samanlı'nın Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'ne geçmesi sonrasında gerçekleştiği belirlendi. Halen kadrosu CHP'li belediyede bulunan Samanlı'nın Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan 10 memurdan birisi olmasına rağmen diğer memurlardan 10 kat yasadışı veri girdiği saptandı. Samanlı, "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "seçim kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ocak'ta tutuklandı. Dosya kapsamında Osman Doğan isimli bir cafeci de tutuklu bulunuyor. Samanlı'nın üzerinde yakalanan ve el konulan telefonunun şifresini savcılığa vermemesi dikkat çekti. Savcılık halen telefonun şifresini kırmaya çalışılıyor..

UYAP şifreleri vardı

Büyükçekmece Başsavcısı Mustafa Çiğdem, maaşlarını Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediyelerinden alan çoğu icra mahkemelerinde çalışan 50 personeli uzaklaştırdı. Belediyelerin altına araç bile tahsis ettiği bu çalışanların çoğu dosya kayıt memuruydu. UYAP şifreleriyle her dosyaya kolaylıkla ulaşabiliyordu. Personellerin ardından ilçe seçim kurulu başkanı Aykut Güzeltunç'un da yeri değiştirildi. 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi olan Güzeltunç 4 aylık geçici görevlendirmeyle Gaziosmanpaşa'ya gönderildi.

CHP'li Akgün ifade vermekten kaçıyor

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında belediye başkan yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran, Adem Yazır ifadeye çağırıldı. İfadeleri alınan şüpheli belediye başkan yardımcıları olayla ilgileri olmadığı yönünde bilgi verdi. Büyükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün de şüpheli konumunda. Akgün'ün kaybetme korkusu ile ilçeye yasadışı seçmen kaydı yapılmasını sağladığı değerlendiriliyor. Akgün savcılığın çağırmasına rağmen 2 aydır ifade vermedi. Seçimlerden sonra ifade vereceğini savcılığa ileten Akgün sessizliğini koruyor.

(Sabah)