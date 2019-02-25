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Saddam posterleri açan öğrenciler serbest bırakıldı

Irak’ın Anbar ilinde geçen Ekim ayında devrik Saddam Hüseyin’in posterleri üniversitede açtıkları için gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:45
Saddam posterleri açan öğrenciler serbest bırakıldı

Irak’ın Anbar ilinde geçen Ekim ayında devrik Saddam Hüseyin’in posterleri üniversitede açtıkları için gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.


Anbar polis kaynakları geçen Ekim ayında Anbar Üniversitesi kampüsünde Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin posteri açmak suçuyla gözaltına alınan 3 öğrencinin bugün serbest bırakıldığını söyledi. Üniversiteden atılan öğrencilerin bu davranışı ülkede özellikle Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.


Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e yazdığı bir şiirle övgüler yağdıran Iraklı halk şairi Salah Harbavi, hakkında tutuklama kararı çıkması ardından Zikar kentinde polise teslim olmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:45
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