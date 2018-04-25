Saddam Hüseyin'in mezar yeri tartışma konusu oldu!

16 yıl önce Irak’ın başkenti Bağdat’ta şafak sökmeden asılarak idam edilen Saddam Hüseyin’in mezarının nerede olduğu tartışma konusu oldu. Aşiretinden ve Irak yetkililerinden birbiriyle çelişen açıklamalar geldi.



GİZLİCE BAŞKA BİR YERE TAŞINDI



Irak'ta Selahaddin Şehri Aşiret Liderleri Meclisi üyesi olan Ahmed el-Anezi, konu ile ilgili açıklama yaptı. Milli Gazete’den Musab İslam Kadinan’ın haberine göre; El-Anezi açıklamasında, “Elimizdeki bilgilere göre; DAEŞ, Selahaddin ilinin merkezi Tikrit’i işgal etmeden önce, Saddam Hüseyin’in ailesi Saddam’ın cesedini gizlice oradan başka yere taşıdı” dedi.



SADDAM HÜSEYİN'İN KABRİ PATLATILDI



Saddam Hüseyin'in de üyesi olduğu el-Bunasıri aşiretinin lideri Mahmut Ali en-Nidda da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Irak'ın Erbil kentinde oturan En-Nidda, Saddam Hüseyin’in kabrinin önce kazıldığını daha sonrada patlatıldığı aktararak, “Biz Tikrit’ten Erbil’e taşındıklarından dolayı Saddam’ın kabrinin kimler tarafından patlatıldığını bilmediklerini” söyledi.

Fransız haber ajansı AFP’nin Haşdi Şabi örgütü yetkililerinden aktardığı haberde ise “Irak'ın Tikrit şehri yakınlarında bulunan El Avja köyü DAEŞ’in eline geçmeden önce Irak savaş uçaklarının Saddam’ın kabrini patlattığı” kaydedildi.