İdam edilen Saddam Hüseyin'in kızından Irak halkına çağrı

ABD Irak işgali sonrası idam edilen eski ırak lideri Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin, babasının idamının 12. yılında yayımladığı mesajda, "Birleşik Irak'ın kurulması için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'Ülkede huzur yok'

Raghad Hüseyin, babası Saddam'ın yönetimden devrilmesinden sonra ülkede huzurun kalmadığını, gelecekte gelişmiş, özgür ve birlik içinde yaşayacakları bir Irak'ı hep birlikte inşa edeceklerini de sözlerine ekledi.