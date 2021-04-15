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Korona Virüs Sadakatsiz oyuncusu yoğun bakıma alınmıştı! Oğlundan da kötü haber geldi
Korona Virüs

Sadakatsiz oyuncusu yoğun bakıma alınmıştı! Oğlundan da kötü haber geldi

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Sadakatsiz dizisi oyujncusu Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:22:00 -
Sadakatsiz oyuncusu yoğun bakıma alınmıştı! Oğlundan da kötü haber geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi günü evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanan oyuncunun tedavisine yoğun bakıma devam edilirken oğlundan da kötü haber geldi.

"Umarım oğlum babasına kavuşur"

2018 yılında Burak Sergen ile boşanan Işıl Sergen, oğlunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan anne Sergen, "Bu sabah gün aymak zorunda çocuğum için. Bitkinim çok... Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Kovid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" ifadelerini kullandı.

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