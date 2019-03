Sadakataşı’nın Yemen yardımları sürüyor

Sadakataşı Derneği, insani krizin yaşandığı Yemen’in Taiz ve Marib bölgelerinde acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkede iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 100 bini aştı. Her on dakikada bir çocuk açlık sebebiyle hayatını kaybediyor. Sağlık başta olmak üzere, birçok alanda insani kriz yaşanan bölgede temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzeme ile hijyen ürünlerine ulaşmada yaşanan sorunlar nedeniyle ölümler her geçen gün artıyor. Ülke nüfusunun yüzde 75’inden fazlası insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Binlerce aileye yardım

Yemen’de yaşanan kriz sonrası bölgeye düzenli yardım ulaştıran Sadakataşı, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan 1100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal ‘‘Yemen’de 22 milyon insani yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.Olayların başladığı 2015 yılından itibaren 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için bölgeye için acil yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Taiz, Marib, Sana, Aden, Hadramevt ve El Hudeyde bölgelerinde düzenli olarak ekmek, su, gıda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bölgeye yapılan yardımlarımız devam edecek.’’ İfadelerini kullandı.

Destek için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.