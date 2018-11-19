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Sadakataşı’ndan Yemen’e destek çağrısı

İç savaşla birlikte ekonomik sıkıntı, kıtlık ve salgın hastalıkların yaşandığı Yemen için Sadakataşı Derneği tarafından ülke genelinde yeni bir yardım çağrısı yapıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:16
Sadakataşı’ndan Yemen’e destek çağrısı

Yemen’de iç savaş, açlık ve salgın hastalıklardan dolayı yaşanan insanlık dramı sonrasında harekete geçenSadakataşı Derneği‘Yemen için ses ver Türkiye’ çağrısıyla tüm ülke genelinde yardım faaliyeti gerçekleştirecek.

Sadakataşı Derneği 2015 yılında başlayan iç savaş sonrası 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Yemen için tüm Türkiye genelinde konferans, sergi, kermesle birlikte yardım faaliyetlerinin gerçekleşmesi amacıyla ‘Yemen için ses ver Türkiye’ çağrısıyla yardım kampanyası gerçekleştirecek.

‘On dakikada bir kişi açlıktan ölüyor’

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 30 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Her on dakikada bir çocuk açlıktan dolayı hayatını kaybediyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.Ülkede nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.

‘‘40 bin kişiye yardım’’

Sadakataşı Derneği Yemen acil yardımları kapsamında yaklaşık bin aileye gıda kumanyası, 125 tanker içilebilir temiz su, 200 hisse kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştirerek yaklaşık 40 bin kişiye yardım ulaştırdı. Dernek yardım çalışmasının devamında bölge için tıbbi malzemeler, hijyen paketi, içilebilir temiz su vegıda paketlerini öncelikli yardım malzemesi olarak belirledi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada saat 20.00’da Yemen’de yaşanan insanlık dramını Türkiye ve Dünya kamuoyunun dikkatte alması amacıyla siyasiler, sanatçılar, STK başkanları, kanaat önderleri ve sporcuların da destek vereceği geniş kapsamlı sosyal medya çalışması gerçekleştirilecek.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Kardeş ülke Yemen’de yaşanan iç savaşla beraber büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Türk halkı olarak üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Bölgede milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda. Dernek olarak bölgede yardım faaliyetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Bugün de bölge için geniş kapsamlı bir yardım çağrısında bulunacağız. Türkiye’nin her tarafında halkımızı konferans, sergi ve kermesler düzenleyerek kardeş Yemen halkına yardımda bulunmaya çağırıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:16
  1. Sadakataşı Derneği

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