Sadakataşı’ndan Yemen’e acil yardım

Ülkede iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 50 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kriz gün geçtikçe derinleşiyor.

Yaklaşık 22 milyon insan yardıma muhtaç şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Yüz binlerce kişi ülke içerisinde mülteci durumuna düşerek, çadır kentlerde hayat mücadelesi veriyor. Halk gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi temini konusunda büyük sıkıntı yaşıyor.

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği acil yardım ekibi tarafından Yemen halkının en büyük sorunları arasında yer alan sağlık, gıda, hijyen ve barınma alanında acil yardım çalışmaları devam ediyor.

Yemen’in Marib ve Taiz bölgelerindeyaşayan ihtiyaç sahiplerineSadakataşı Derneği tarafından sürdürülengıda ve hijyen yardımları kapsamında 1100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu, 300 aileye hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.