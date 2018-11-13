Sadakataşı’ndan Yemen’e acil yardım

Sadakataşı Derneği iç savaşın sürdüğü ve kıtlığın yaşandığı Yemen’de acil yardımların devamındayüzlerce aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernekacil yardım çalışması kapsamında El Hudeyde’ye bağlı Ed Dali bölgesinde açlıkla mücadele eden yüzlerce aileye un, şeker, pirinç, yağ, konserveler ve 900 gr. süt tozundan oluşan gıda kumanyası dağıtımını gerçekleştirdi.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı30 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı.Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.Ülkede nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.

Sadakataşı Derneği Yemen acil yardımlarının ilk etabında yaklaşık bin aileye gıda yardımı 90 hisse kurban keserek bölge halkına ulaştırmıştı. Dernek bölge için tıbbi malzemeler, hijyen paketi, içilebilir temiz su vegıda paketlerini öncelikli yardım malzemesi olarak belirledi.

DernekGenel Başkanı Kemal Özdal yapılan yardımlar sonrası yaptığı açıklamada; ‘Ecdat yadigarı Yemen’de yaşanan iç savaşla beraber insanlık dramı ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda. Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve gelen görüntülere göre geçtiğimiz yıl Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde yaşanan insani dramla aynı dramın yaşandığı hatta 10 Doğu Guta büyüklüğünde bir insani dramın yaşandığı ve açlıktan ölümlerin gerçekleştiği ifade ediliyor. Acil yardım ekiplerimiz ilk etap yardımları kapsamında yüzlerce aileye gıda kumanyası dağıtımı yaptı. Yardım çalışmalarımızın devamında tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su, gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirerek Yemenli kardeşlerimize yaşadıkları sefalet dönemlerinde yalnız olmadıklarını hissettireceğiz.” dedi.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir,www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.