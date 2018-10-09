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Sadakataşı’ndan Yemen’e acil yardım

Yaşanan insanlık dramı ile gündeme gelen Yemen’e, Sadakataşı Derneği zor şartlar altında insani yardım gerçekleştirmeye devam ediyor.

09 Ekim 2018 Salı 08:18
Sadakataşı’ndan Yemen’e acil yardım

Sadakataşı Derneği iç savaşın yaşandığı ve milyonlarca insanın açlık sınırında bulunduğu Yemen’de acil yardım çalışmalarını ‘’Elini uzat Yemen ölüyor’’ çağrısıyla sürdürüyor.

2015 yılından beri iç savaşından pençesinde boğuşan Yemen’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Kıtlığın baş gösterdiği Yemen’de milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 17 milyon insan gıdaya erişemiyor. Başta güvenlik hizmeti olmak üzere sağlık, eğitim ve barınma hizmetleri Yemenlilere ulaşamıyor.

2015 yılında başlayan iç savaş ise ülkeyi tamamen yerle bir etti. İç savaşın başladığı tarihten itibaren yaklaşık 20 bin masum insan hayatını kaybetti, binlerce aile evsiz kaldı, binlerce masum çocuk öldü ve milyonlarca insan göç etmek zorunda bırakıldı. Ülke genelinde sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden salgın hastalıklar baş gösterdi. Bütün bunlar yaşanırken dünya bu zulme kayıtsız kalmayı tercih etti.

İnsani yardım çalışmaları devam ediyor

Dünyanın kayıtsız kaldığı coğrafyaya en büyük destek ise Türkiye’den geliyor. Sadakataşı derneği temel yaşam malzemelerine ihtiyacın her geçen gün daha da arttığı Yemen’e desteklerini sürekli olarak sürdürüyor. Daha önceden kurban ve Ramazan yardım organizasyonlarını gerçekleştiren Sadakataşı derneği bölgede temiz su dağıtımı da yaptı. Son olarak kıtlığın en çok yaşandığı Yemen’in El Hudeyde bölgesindeki yüzlerce aileye temel yaşam malzemelerinden oluşan yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapılan yardımların yeterli olmadığını ve bölgede hala binlerce ailenin temel gıdalara ihtiyacı olduğunu belirtti. “Elini uzat Yemen ölüyor” başlığı altında yardım kampanyası başlatan dernek bölgeye yardımlarını arttırarak sürdürmeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 08:18
  1. Sadakataşı Derneği

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