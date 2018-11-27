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Sadakataşı’ndan Yemen’de ekmek dağıtımı

İç savaşla beraber ekonomik sıkıntı, salgın hastalıklar ve kıtlık yaşayan Yemen’de, Sadakataşı Derneği yardım çalışmalarını sürdürüyor.

27 Kasım 2018 Salı 19:39
Sadakataşı’ndan Yemen’de ekmek dağıtımı

Sadakataşı Derneği açlığın yaşandığı Yemen’de acil yardımlar kapsamında gerçekleştirdiği dağıtımlarda başkent San’a, El Hudeyde ve Taiz’in merkezi ile kırsal bölgelerinde yaşayan10 bin aileyeekmek yardımında bulundu.

100 bin aileye ekmek dağıtımı

Yemen’de açlıkla boğuşan halka gıda yardımıyla birlikte Ortadoğu’da tüketilen ve Pita olarak bilinen lavaş ekmeğinin dağıtımı dernek tarafından her gün düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ay sonuna kadar 100 binden fazla aileye ekmek dağıtımı yapılacak. Ekmeklerin temel özelliği uzun süreli ve dayanıklı olmasıdır. Savaş ortamında bulunan ülkede bu ekmeklerin tazeliğini koruması halkın kolay tüketmesini sağlıyor.

Sadakataşı Derneği Yemen acil yardımlarının ilk etabında binlerce aileye gıda yardımı,150 hisse kurban kesimi ve 125 tanker içilebilir temiz suyu bölge halkına ulaştırmıştı. Dernek salgın hastalıkların kol gezdiği bölge için tıbbi malzemeler ve hijyen paketlerini öncelikli yardım malzemesi olarak belirledi.

Bölgeye yardımlar sürecek

DernekGenel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada;Yemen’de milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda, bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve gelen görüntülere baktığımızda çok büyük bir insani dramın yaşandığını görüyoruz. Acil yardım ekiplerimiz binlerce aileye gıda kumanyası, kurban eti ve içilebilir temiz su dağıtımı yaptı. Ay sonuna kadar San’a, Taiz ve El Hudeyde bir milyondan fazla ekmek bölge halkına ulaştırılacak. Yardım çalışmalarımızın devamında tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su, gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirerek Yemenli kardeşlerimize destek olmayı sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:39
  1. Sadakataşı Derneği

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