Sadakataşı’ndan Yemen için yardım organizasyonu

Sadakataşı Derneği Hanım Komisyonu, iç savaş nedeniyle kıtlığın yaşandığı Yemen için başlatılan "Yemen için Ses Ver Türkiye Kampanyası" kapsamında Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde yardım programı düzenlendi.

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da konuşma yaptığı programa, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, Yemen Islah Sosyal Hayır Kurumu'ndan Yahya Hasan Ed-Dabba ve çok sayıda davetli katıldı. Sadakataşı Derneğinin bölgede gerçekleştirdiği yardımlar hakkında bilgi verilen programda ayrıca Yemen’de yaşanan son durum ve bölge halkı için neler yapılabileceği davetlilere sunumlarla aktarıldı.

Yemen’de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 100 bini aştı. Her on dakikada bir çocuk ülkede açlık sebebi ile hayatını kaybediyor. Sağlık başta olmak üzere, birçok alanda insani kriz yaşanan bölgede temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbı malzeme ile hijyen ürünlerinin eksikliği nedeniyle ölümler her geçen gün artıyor. Ülke nüfusunun yüzde 75’inden fazlası insani yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.

1 milyon kişiye yardım

Programda konuşan Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal;‘‘İç savaşın yaşandığı Yemen’e dernek olarak yaptığımız ilk çağrımızla 2 ay düzenli yardım malzeme ulaştırdık. Bölgede yaşananları tüm Türkiye'ye duyurmak için, 'Yemen için ses ver Türkiye" isimli yeni bir kampanya daha başlattık. Yemen için benzeri programlar,konferanslar, resim sergileri ve kahvaltı programları düzenleyerek yaşanan bu dramı halkımıza aktarmaya devam edeceğiz. Acil yardımlarımızın devamında yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz’’. İfadelerini kullandı. Ülkede şu an insani yardımların geçişlerine de müsaade edilmediğine belirten Özdal, ateşkesin sağlanması ve bölgede bir insani koridorun acil bir şekilde açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sadakataşı Derneği Hanımlar Komisyonu Başkanı Büşra Çevik yaptığı açıklamada;‘Yemen’de çok büyük insanlık dramı yaşanıyor, bizde hanımlarımızı bu konuda bilinçlendirmek ve Yemen duyarlılığı oluşturmak amacıylabu organizasyonu gerçekleştirdik.Bölgede düzenli olarak ekmek, içilebilir temiz su ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyoruz.Yardımlarımızı düzenli olarak kardeş Yemen halkına ulaştıracağız.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.