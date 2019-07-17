0553 313 94 23

Sadakataşı'ndan Tanzanya'da katarakt ameliyatları

Sadakataşı Derneği, Tanzanya'nın Darüsselam bölgesinde önceden tespit ettiği 225 katarakt hastasının ameliyatlarını gerçekleştirerek sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
Sadakataşı'ndan Tanzanya'da katarakt ameliyatları

Tanzanya'da, Sadakataşı Derneği tarafından önceden tespit edilen yüzlerce katarakt hastasının ameliyatları yapıldı.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle özellikle Afrika ve Asya’nın güney bölgelerinde çok sık görülen hastalıktan dolayı her yıl on binlerce kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

225 katarakt ameliyatı

Dernek tarafındanDarüsselam bölgesine bağlı Kisarawe kasabasında gerçekleştirilen katarakt projesi kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme sıkıntısı yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 225 hastanın gözleri katarakttan kurtarıldı.

Bölgenin en büyük sağlık sorunlarından biri

Gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında bölge halkı ülkenin en önemli sağlık sorunlarından birinin katarakt olduğunu belirterek gerçekleştirilen ameliyatlardan dolayı Sadakataşı’na ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Sadakataşı Derneği'nin Tanzanya'da gerçekleştirdiği ameliyatlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihad Terzioğlu yaptığı açıklamada ''Afrika'da her yıl onbinlerce insan katarakttan dolayı görme yetisini tamamen kaybediyor. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için düzenli katarakt ameliyatları yapıyoruz.Tanzanya'da gerçekleştirmiş olduğumuz 225 katarakt ameliyatı ile kardeşlerimizin gören gözleri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği kurulduğu 2010 yılından itibaren Somali, Etiyopya, Tanzanya ve Pakistan’da yapmış olduğu katarakt ameliyatlarıyla binlerce kişiyi sağlığına kavuşturdu.

Sizde Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu katarakt ameliyatları seferberliğine katkı sağlamak için KATARAKT yazıp 2989'a SMS gönderebilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi almak için 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
  1. Sadakataşı Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu: "Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık"
    1. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    2. YÖK atlas tercih robotu ÖSYM 2019 YKS..
    3. Almanya’nın yeni savunma bakanı belli..
    4. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu:..
    5. Beyşehir’e dev Türk bayrağı
    6. Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    7. Borsa güne yükselişle başladı
    8. Haziranda ayında konut satışlarında..
    9. 1355 yataklı dev sağlık üssü hizmette
    10. Avrupa’da rakip PAOK
    11. 28 Şubat’ın darbe olmadığını..
    12. Giresun'da oto galericinin öldürülmesi
    13. Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da..
    14. Sadakataşı'ndan Tanzanya'da katarakt..
    15. Yenipazar lavanta kokmaya başladı
    16. Kumluca’da içme suyu hattında boru..
    17. Ciro endeksleri arttı
    18. Fabian Ernst Beşiktaş’a geri dönüyor!
    19. Niğde'de kumar operasyonu: 36 gözaltı
    20. Ciro endeksleri açıklandı
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!