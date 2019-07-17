Sadakataşı'ndan Tanzanya'da katarakt ameliyatları

Tanzanya'da, Sadakataşı Derneği tarafından önceden tespit edilen yüzlerce katarakt hastasının ameliyatları yapıldı.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle özellikle Afrika ve Asya’nın güney bölgelerinde çok sık görülen hastalıktan dolayı her yıl on binlerce kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

225 katarakt ameliyatı

Dernek tarafındanDarüsselam bölgesine bağlı Kisarawe kasabasında gerçekleştirilen katarakt projesi kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme sıkıntısı yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 225 hastanın gözleri katarakttan kurtarıldı.

Bölgenin en büyük sağlık sorunlarından biri

Gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında bölge halkı ülkenin en önemli sağlık sorunlarından birinin katarakt olduğunu belirterek gerçekleştirilen ameliyatlardan dolayı Sadakataşı’na ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Sadakataşı Derneği'nin Tanzanya'da gerçekleştirdiği ameliyatlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihad Terzioğlu yaptığı açıklamada ''Afrika'da her yıl onbinlerce insan katarakttan dolayı görme yetisini tamamen kaybediyor. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için düzenli katarakt ameliyatları yapıyoruz.Tanzanya'da gerçekleştirmiş olduğumuz 225 katarakt ameliyatı ile kardeşlerimizin gören gözleri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği kurulduğu 2010 yılından itibaren Somali, Etiyopya, Tanzanya ve Pakistan’da yapmış olduğu katarakt ameliyatlarıyla binlerce kişiyi sağlığına kavuşturdu.

Sizde Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu katarakt ameliyatları seferberliğine katkı sağlamak için KATARAKT yazıp 2989'a SMS gönderebilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi almak için 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.