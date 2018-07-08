Sadakataşı’ndan Suriyelilere gıda yardımı

Suriye’de 530 mülteci aileye Sadakataşı Derneği tarafındanbebek bisküvisi, süt, reçel, zeytin, beyaz peynir, helva, tahin ve pekmezden oluşan kahvaltı kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Suriye’nin Şam, Doğu Guta ve İdlib bölgelerinde yaşanan çatışmalar sebebi ile Azez ve El Bab bölgelerine büyük bir göç yaşanıyor. Sadakataşı Derneği göç ve yaşanan insanlık dramı karşısında bölgede insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Zor günler geçiren Suriye’yeRamazan yardımları kapsamında Sadakataşı Derneği tarafından, 2200 aileye gıda kolisi dağıtımı, on binlerce kişiye iftar, zekât dağıtımı ve yüzlerce çocuğa bayramlık hediye edildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrası yaptığı açıklamada; ‘’Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız yardım çalışmaları sürdürüyoruz. BugünAzez ve El Bab’a göç eden 530 aileye gıda desteğinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde de Suriyeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ Dedi.