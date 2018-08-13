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Sadakataşı’ndan Suriyeli yetimlere gıda yardımı

Sadakataşı Derneği, Doğu Guta, İdlib ve Şam’da yaşanan çatışmalar sebebi ile Azez ve El Bab bölgesine göç eden 1000 yetim ailesine gıda yardımında bulundu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:51
Sadakataşı’ndan Suriyeli yetimlere gıda yardımı

Suriye’nin Şam, Doğu Guta ve İdlib bölgelerinde yaşanan çatışmalar sebebi ile El Bab ve Azez bölgelerine büyük bir göç yaşanıyor. Sadakataşı Derneği, göç ve yaşanan insanlık dramı karşısında bölgede insani yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Suriye’de El Bab ve Azez’e bağlı birçok bölgedeyaşamlarını sürdüren 1000 yetim ailesine Sadakataşı Derneği tarafından çay, sıvıyağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlıdan oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

3 bin aileye gıda yardımı

Zor günler geçiren Suriye’de acil yardım çalışmalarını sürdüren Sadakataşı Derneği Ramazan ayı sonrası yapmış olduğu yardım çalışmalarının ilk etabında geçen hafta yaklaşık 3 bin aile için kahvaltılık ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Sekreteri Fatih Bolcan yaptığı açıklamada; ‘’Suriye’de iç savaşın başladığı dönemden bu yana insani yardım çalışmaları sürdürüyoruz. El Bab ve Azez’in birçok bölgesinde dernek olarak önceden tespit ettiğimiz 1000 yetim ailesinin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de Suriyeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ Dedi.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden SURİYE yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:51
  1. Sadakataşı Derneği

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