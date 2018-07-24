Sadakataşı’ndan Suriyeli ailelere gıda yardımı

Suriye’nin Şam, Doğu Guta ve İdlib bölgelerinde yaşanan çatışmalar sebebi ile El Bab bölgelerine büyük bir göç yaşanıyor. Sadakataşı Derneği, göç ve yaşanan insanlık dramı karşısında bölgede insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Suriye’de El Bab’a bağlı Braa ve Kabbasin’e bağlı birçok köyde yaşamlarını sürdüren 1500 mülteci aileye Sadakataşı Derneği tarafından çay, sıvıyağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlıdan oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Zor günler geçiren Suriye’de acil yardım çalışmalarını sürdüren Sadakataşı Derneği Ramazan ayı sonrası yapmış olduğu yardım çalışmalarının ilk etabında geçen hafta yaklaşık 1000 aile için kahvaltı kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği’nden yapılan açıklamada; ‘’Suriye’de iç savaşın başladığı dönemden bu yana insani yardım çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün deEl Bab’ın Braa ve Kabbasin bölgelerine göç eden 1500 ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de Suriyeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ Denildi.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.