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Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de kış yardımı

Sadakataşı Derneği ‘Baştan ayağa kış yardımı’ çağrısı ile başlattığı kış yardımlarını Türkiye ile birlikte 9 ülkede sürdürmeye devam ediyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:41
Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de kış yardımı

Kış mevsimi ülkemizle beraber Orta Doğu'yu, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı ve Balkanları da etkisi altına aldı. Sadakataşı Derneği zor koşulların artması nedeniyle kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği battaniye, atkı-bere ve eldiven takımı, kazak, mont, çorap, kışlık ayakkabı, içlik ve yakacak dağıtımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Filistinli mültecilere yardım

Dernek,Lübnan'da bulunan ve Filistinli mültecileri yaşamış olduğu ArselKampı'nda yaklaşık 17 bin kişiye kışlık kıyafet ve patik ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi. Dernekten yapılan açıklamada Arsel Kampı'nın, Lübnan'da Filistinli mülteciler için kurulan ilk kamp olduğu belirtilirken, kampa günün çoğu zamanı elektrik ve suyun verilmediği ve kış aylarının çok çetin geçtiği aktarıldı.

Türkiye kış yardımlarında ise Yozgat'ın birçok bölgesinde 2550 ihtiyaç sahibine  kışlık kıyafet ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapılan yardımlar sonrası yaptığı açıklamada; ‘‘Baştan ayağa kış yardımı çağrısı ile gerçekleştirmiş olduğumuz kış yardımlarının ilk etabında Yemen ve Suriye'de yaklaşık 4 bin kişiye kışlık kıyafet ve battaniye ulaştırdık. Yardımlarımızın devamında ise Türkiye ve Lübnan'da yaşayan kardeşlerimize bu soğuk kış günlerinde yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Arsel Kampı'nda ki mülteciler çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlar. Burada ki ihtiyaç sahiplerine önümüzdeki günlerde de birçok alanda insani yardım ulaştıracağız.'' İfadelerini kullandı.

Destek için;

Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 75 TL, bot bedeli 50 TL, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedeli ise 25 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:41
  1. Yozgat
  2. Sadakataşı Derneği

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