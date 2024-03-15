Sadakataşı’ndan İdlib’e Ramazan yardımı

Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan 3200 mülteci aileye Sadakataşı ekipleri tarafından Ramazan yardımları kapsamında gıda kumanyası ve battaniye dağıtımları gerçekleştirildi. Yardımların devamımda 200 yoksul aileye zekât dağıtımı yapıldı.

3200 aileye gıda kolisi ve battaniye

Sadakataşı ekipleri İdlib’de bulunan El Beyan, Raşa, Maar ve Sabirun çadır kentlerinde yaşayan 3200 aileye sıvı yağ, zeytin, peynir, salça, makarna, pirinç, un, tuz, bulgur, konserve gıdalar ve hurmadan oluşan gıda kolisi ile battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek ekibi yardımların devamında bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye zekât yardımı gerçekleştirdi.

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Ramazan boyunca yardım ulaşacak

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Ramazan yardımlarımız kapsamında başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 30 ülkeye yardım ulaştıracağız. Bugünde ekiplerimiz İdlib’de yaşayan mülteci ailelere gıda kolisi, battaniye ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgeye Ramazan ayı boyunca destek olmayı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Ramazan yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Tüm operatörlerden RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 50 TL destekte bulunulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.