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Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı

Abluka altında bulunan Gazze’ye, Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmaya devam ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 18:39
Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı

Sadakataşı Derneği, ambargo altında bulunan Gazze’de zorlu şartlar altında yaşayan ailelere sebze ve piliçten oluşan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

 

Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze’de halkın yaşam koşulları İsrail ambargosunun başladığı 2006 yılından itibaren kötüye gidiyor.  Ambargo ile birlikte kapanan işyerleri sebebiyle binlerce kişi işsiz kalırken, Filistin İşçiler Sendikası istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 50’yi geçti. Bölge halkı dış yardımlara bağımlı şekilde yaşamlarını idame ettiriyor.

 

Bin aileye gıda yardımı

 

Sadakataşı Derneği, Gazze’nin yoksul semtleri Al Zahra, Jabalia, Han Yunus ve Maghazi'de yaşayan ihtiyaç sahibi bin aileye domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan ve piliçten oluşan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

 

Sadakataşı Derneği başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Gazze’de yaşayan kardeşlerimiz ambargo ve baskılar nedeniyle yardıma muhtaç durumdalar. Bölgeye yardım konusunda Türk halkı olarak üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Dernek olarak kardeşlik bilinciyle hareket ederek bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

 

Destek için;

 

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Gazze yardımlarına destek olabilmek için GAZZE yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:39
  1. Sadakataşı Derneği

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