0553 313 94 23

Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı

Abluka altında bulunan Gazze’ye, Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmaya devam ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 12:55
Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı

Abluka altında bulunan Gazze’ye, Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmaya devam ediyor.



Sadakataşı Derneği, ambargo altında bulunan Gazze’de zorlu şartlar altında yaşayan ailelere sebze ve piliçten oluşan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze’de halkın yaşam koşulları İsrail ambargosunun başladığı 2006 yılından itibaren kötüye gidiyor. Ambargo ile birlikte kapanan işyerleri sebebiyle binlerce kişi işsiz kalırken, Filistin İşçiler Sendikası istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 50’yi geçti. Bölge halkı dış yardımlara bağımlı şekilde yaşamlarını idame ettiriyor.



1000 aileye gıda yardımı


Yapılan açıklamada; Sadakataşı Derneği, Gazze’nin yoksul semtleri Al Zahra, Jabalia, Han Yunus ve Maghazi’de yaşayan ihtiyaç sahibi bin aileye domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan ve piliçten oluşan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.


Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, "Gazze’de yaşayan kardeşlerimiz ambargo ve baskılar nedeniyle yardıma muhtaç durumdalar. Bölgeye yardım konusunda Türk halkı olarak üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Dernek olarak kardeşlik bilinciyle hareket ederek bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Türkiye Duatlon Finali, Hestourex'te
    1. 2019 Türkiye Duatlon Finali,..
    2. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    3. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    4. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    5. TAYSAD’dan vergi indirimi açıklaması
    6. Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede..
    7. Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine..
    8. Arnavutluk muhalefetinden erken seçim..
    9. YADEM yaşlıları ağırlandı
    10. Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    11. Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık..
    12. Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi
    13. İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’..
    14. Down sendromlu şampiyonlar..
    15. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    16. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    17. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    18. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    19. Justinianus Köprüsü turizme açılacak
    20. Selami Altınok, kumpas anını anlattı!..
    21. Ankara’da yangın çıkan binada çocuklar..
    22. Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında
    23. Afrika'yı değiştirecek anlaşma için 1..
    24. Serdivan Belediyesi E-Devlet..
    25. Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için..
    26. Kayserispor’da onlara izin yok
    27. Kütahya’da yaşlı nüfus oranı yüzde 12,6
    28. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    29. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    30. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!