Sadakataşı’ndan Etiyopya’da katarakt ameliyatları

Dernek tarafından Etiyopya’da gerçekleştirilen katarakt projesi kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme zorluğu çeken ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 420 hastanın gözlerini katarakttan kurtardı.

Etiyopya’nın Batı Harrar bölgesine bağlı Gelemso kasabası ve çevre bölgelerden gelen hastaların ameliyatlarını ziyaret eden Harrar bölge sağlık müdürü Ahmed Muhammed ülkelerindeki en büyük problemlerden birinin katarakt tedavisi olduğunu söyleyerek gerçekleştirilen ameliyatlardan dolayı Sadakataşı’na ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Ameliyatlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç yaptığı açıklamada ‘’Bölgede her yıl binlerce insan katarakttan dolayı görme yetisini tamamen kaybediyor. Dernek olarak Etiyopya’da daha önce 700 hastanın katarakt ameliyatını gerçekleştirmiştik. Yaptığımız son ameliyatlar ile buradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirdik.’’ Dedi.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘’Asya ve Afrika’nın çoğu bölgesinde insanlar beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığına yakalanıyor. Çalışmalarımızı bu insanların tedavileri konusunda bu yılın devamında yoğunlaştıracağız. Etiyopya’da katarakt sebebi ile her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Biz de gerçekleştirdiğimiz 420 katarakt ameliyatıyla buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olduk.’’ İfadelerini kullandı.

Dernek kurulduğu 2010 yılından itibaren Somali, Etiyopya ve Pakistan’da yapmış olduğu katarakt ameliyatlarıyla binlerce kişiyi sağlığına kavuşturdu.