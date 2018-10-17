Sadakataşı’ndan Etiyopya’da katarakt ameliyatları

Dernek tarafından Etiyopya’da gerçekleştirilecek katarakt projesi kapsamında hayırseverin yardım ve destekleri ile 500 kişinin katarakt hastalığından kurtarmak için ameliyatları gerçekleştirilecek.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘’Asya ve Afrika’nın çoğu bölgesinde insanlar beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığına yakalanıyor. Çalışmalarımızı bu insanların tedavileri konusunda bu yılın devamında yoğunlaştıracağız. Etiyopya’da katarakt sebebi ile her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Biz de yapmayı planladığımız 500 ameliyat ile buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olacağız.’’ İfadelerini kullandı.

Dernek Somali, Etiyopya ve Pakistan’da yapmış olduğu katarakt ameliyatlarıyla binlerce kişinin hastalığının tedavisini gerçekleştirdi.

Sizlerde Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu katarakt ameliyatları kampanyasına destek olabilmek için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonunu arayarak yetkililerden bilgi alabilirsiniz.