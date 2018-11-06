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Sadakataşı’ndan Etiyopya’da 420 katarakt ameliyatı

Etiyopya’nın Batı Harar bölgesinde Sadakataşı Derneği tarafından 420 kişinin katarakt ameliyatı yapıldı.

06 Kasım 2018 Salı 20:45
Sadakataşı’ndan Etiyopya’da 420 katarakt ameliyatı

Dernek tarafından Etiyopya’da gerçekleştirilen katarakt projesi kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme zorluğu çeken ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 420 hastanın gözlerini katarakttan kurtardı.

 

Sadakataşı ekipleri ameliyatlar öncesi 170 kilometrelik alanda 2 hafta boyunca duyuru yaparak katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden haberdar olmasını sağladı. Ameliyatlar sonrasında dağıtılan güneş gözlükleri ile aşırı sıcaktan korunmaya çalışan hastalar, belirli aralıklarla kontrol edilip pansumanları yapılıyor.

 

Etiyopya’nın Batı Harar bölgesine bağlı Gelemso kasabası ve çevre bölgelerden gelen hastaların ameliyatlarını ziyaret eden Harar bölge sağlık müdürü Ahmed Muhammed ülkelerindeki en büyük problemlerden birinin katarakt tedavisi olduğunu söyleyerek gerçekleştirilen ameliyatlardan dolayı Sadakataşı’na ve Türkiye’ye teşekkür etti.

 

Ameliyatlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç yaptığı açıklamada ‘’Bölgede her yıl binlerce insan katarakttan dolayı görme yetisini tamamen kaybediyor. Dernek olarak Etiyopya’da daha önce 700 hastanın katarakt ameliyatını gerçekleştirmiştik. Yaptığımız son ameliyatlar ile buradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirdik.’’ Dedi.

 

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

 

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘’Asya ve Afrika’nın çoğu bölgesinde insanlar beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığına yakalanıyor. Çalışmalarımızı bu insanların tedavileri konusunda bu yılın devamında   yoğunlaştıracağız.  Etiyopya’da katarakt sebebi ile her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Biz de gerçekleştirdiğimiz 420 katarakt ameliyatıyla buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olduk.’’ İfadelerini kullandı.

 

Dernek kurulduğu 2010 yılından itibaren Somali, Etiyopya ve Pakistan’da yapmış olduğu katarakt ameliyatlarıyla binlerce kişiyi sağlığına kavuşturdu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 20:45
  1. Sadakataşı Derneği

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