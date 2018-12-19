Sadakataşı’ndan ‘‘Derdin Derdimdir Yemen’’ konferansı

Medeniyet vakfı tarafından organize edilen “Derdin Derdimdir Yemen” adlı konferans Sadakataşı Derneği Genel başkanı Kemal Özdal’ın katılımıyla vakfın Fatih’teki binasında gerçekleşti.

Konferans'ta Yemen'in kısa tarihçesine, stratejik önemine, bölgedeki çatışmaların dinamiklerine değinenÖzdal, Arap Baharı sürecinde Yemen'in durumuna ve Arap Koalisyonun askeri müdahalesine dair değerlendirmelerde bulundu. Yemen'deki mevcut siyasi durum, siyasi oluşum ve partilerin durumu, uluslararası güçlerin bölgeye yaklaşımlarına değindiği sunumunda Özdal, Yemen'deki içler acısı insani durumu dikkat çekti.

Yemen'in son dönemdeki en büyük açlık kriz ile baş başa kaldığını belirten Özdal şunları ifade etti: "Yemen’deki krizde ülkeye yönelik 4 yıldır sürdürülen askerî operasyonlar, Yemen’de insani anlamda ciddi bir krize sebep olmuş ve ülkeyi her açıdan büyük bir yıkıma uğratmıştır. 29 milyonluk nüfusun yaklaşık 22 milyonunun insani yardıma muhtaç hale gelmiştir. Yemen’de halkın %75’i gıda başta olmak üzere sağlık ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. Yardıma muhtaç insanların yarıdan fazlasını, yani 11,3 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. Yemen’de 16 milyon kişinin temiz suya erişimi bulunmamaktadır.” Dedi.

Ülkede artan yoksulluk ve açlığın yakın gelecekte büyük bir insani felakete dönüşmesinden endişe edildiğini söyleyen Özdal “Yemen’de hâlihazırda koleradan ölenlerin sayısı 2.200 olduğunu etkilenen sayısının da şimdiden yarım milyona yaklaştığı belirtti.

Sadakataşı olarak bölgeye ilk giden yardım kuruluşu olduklarını ifade eden Kemal Özdal, Yemen’deki insani krizle ilgili önemli sorunlardan birinin de yardım kuruluşlarının insanlara ulaşmada yaşadığı sıkıntılar olduğunu ifade etti. “Ülke farklı gruplar arasında hâkimiyet alanlarına bölündüğünden yardıma muhtaç sivillere ulaşmak için söz konusu grupların ikna edilmesi gerekmektedir.” diyen Özdal, önümüzdeki süreçte sağlanacak ateşkesin bölgeye yardımların erişmesine katkı sunacağını söyledi.

Yemen’de yaşanan duruma değinen Özdal, son olarak “Yemen İçin Ses Ver Türkiye” çağrısında bulunarak bütün Türkiye’yi mazlum Yemen halkına yardımda bulunmaya davet etti.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına katkıda bulunmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefondan ulaşarak detaylı bilgi alabilir, YEMEN yazıp 2989’a SMS atarak 5 TL bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca www.sadakatasi.org.tr adresinden derneğin hesap numaralarına ulaşabilir ve online bağış yapabilirsiniz.