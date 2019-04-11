Sadakataşı’ndan Bolu’da yaşayan Suriyelilere destek

Bolu’da yerel seçimler sonrası gündeme gelen Suriyeli mültecilerin belediyeden aldıkları yardımların kesilmesi kararı sonrası Sadakataşı Derneği Suriyeli mülteciler için Ramazan yardımlarıgerçekleştirecek.

Dernek Ramazan ayı boyunca Bolu’da yaşayan bütün Suriyelilerebir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası ile düzenli iftarlık ve sahurluk yemek ile bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirecek.Mülteci ailelerin evlerindeki ihtiyaçların giderilmesi içinse nakdi yardımlar yapılacak.

‘‘Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkacağız’’

Sadakataşı Derneği başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; Güçsüze, düşküne, yolda kalmışa,yetime, öksüze ve Allah misafiri muhacirlere kol kanat germek yardımsever milletimizin genlerinde var. Ensar olarak kapımıza gelen insanları hiçbir zaman geri çevirmedik. Yüzyıllarca aynı coğrafyada yaşadığımız mazlum Suriyeli kardeşlerimizin iç savaştan kurtulup sığındıkları ülkemizde sahip çıkmaya devam edeceğiz.İfadelerini kullandı.

Özdal sözlerini‘‘Bolu’da yaşayan tüm Suriyeli ailelere Ramazan ayı boyunca gıda kumanyası ile iftar ve sahur yemekleri dağıtımları gerçekleştireceğiz. Suriyeli çocuklara bayram hediyeleri ve evlerindeki ihtiyaçlarının giderilmesi için nakdi yardımlar gerçekleştireceğiz.’’ İfadelerini kullanarak bitirdi.