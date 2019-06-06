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Sadakataşı’ndan Arakanlılar için Gelir Temini Projesi

Sadakataşı Derneği, Bangladeş’te bulunanmülteci kamplarındagerçekleştirdiği Gelir Temini Projesi ile Arakanlılarınyaşamlarını idame ettirebilmeleriiçin destekte bulunuyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 08:43

Sadakataşı, mülteci kamplarında yaşamlarını sürdüren Arakanlılara düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımla birlikte,iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan Gelir Temini Projesiyle destek olmaya devam ediyor.

Myanmar askerlerinin ve Budist milliyetçilerin başlattığı saldırılar sonrası yaklaşık 2 milyon Arakanlı komşu ülke Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldı. Saldırıların insani krize dönüştüğü tarihten itibaren bölgede yardım faaliyetlerine başlayan Sadakataşı Derneği, Bangladeş’e sığınan mültecilere hayatın her alanında katkı sağlamaya devam ediyor.

Cox’s Bazaar’da bulunan mülteci kamplarında Sadakataşı Derneği yoksul ailelerin geçimlerini sağlamaları ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları için insan taşıma aracı olan rikşa, yük taşıma aracı olan van ve kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için dikiş makinası dağıtımları gerçekleştiriyor.

400 dikiş makinası

Hanımların el becerileriyle tekstil ürünleri üretip bunları satmak suretiyle aile ekonomisine katkıda bulunmaları amaçlayan Gelir Temini Projesi kapsamında 400 dikiş makinası hediye edildi.

Rikşa ve Van dağıtımı

Gelir Temini Projesi devamında bölgede bulunan Sadakataşı ekipleri ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan ve insan taşımacılığında kullanılan 60 adet rikşa ve yük taşımacılığında kullanılan 30 adet van tarzı aracımülteci ailelere teslim etti. Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan Arakanlı Mülteciler aileler bu projeler ile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Gelir Temini Projesine destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir, tüm operatörlerden ARAKAN yazarak 2989’a SMS göndererek 5 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaraları telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:43
  1. Van
  2. Sadakataşı Derneği

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