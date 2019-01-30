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Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere yetimhane

Myanmar’da yaşadıkları katliamdankaçarak komşu ülke Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara, Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmaya devam ediyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere yetimhane

Sadakataşı Derneği acil yardım ekibi, Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesinde Arakanlı 100 mültecinin barınacağı yetimhanenin temelini bölge halkının yoğun katılımı ve dualarıyla attı.

Myanmar askerlerinin ve Budist milliyetçilerin başlattığı saldırılar sonrası yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldı. Saldırıların insani krize dönüştüğü ilk andan itibaren bölgede yardım faaliyetlerine başlayan Sadakataşı Derneği Bangladeş’e sığınan mültecilere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Arakanlı Mültecilere Yetimhane;

Yaşadıkları soykırımdan kaçarak komşu ülke Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesine sığınan, Arakanlı yetimlerin konaklayacağı yetimhanenintemeli atıldı.

İnşasına başlanılan yetimhane ile derme çatma bambudan evlerde veya kamp dışında çadırlarda yaşamlarını sürdüren 100 yetim sıcak bir yuvaya sahip olacak. Yetimhane içerisinde yatakhane, derslik, yemekhane, mutfak ve kütüphane olacak.

8 su kuyusu açılışı;

Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi, Arakanlı mülteci kamplarını ziyaret ederken 8 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi. Dernek yıl içerisinde Bangladeş’te 149 su kuyusunun hizmete açarken, kuyular bölgenin en büyük sorunu olan hijyen ve salgın hastalıkların çözümü için büyük katkı sağladı.

Bin aileye gıda kumanyası

Sadakataşı tarafından geçtiğimiz yılMoyganuga Mülteci Kampı’nda açılışı gerçekleştirilen, 50 öğrencinin eğitim gördüğü bulunan Musab Bin Umeyr okulunda ise 500 Arakanlı’ya yemek verildi.Dernek Cox’s Bazaar’da zor şartlar altında yaşayan bin mülteci aileye pirinç, yağ, balık ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Yardımlar için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği genel başkan yardımcısı Cevdet Hasbal yaptığı açıklamada; ‘‘Bölgede kurulduğumuz yıldan itibaren acil yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Myanmar’da başlayan katliamlar sonrasında Bangladeş’te göç etmek zorunda kalan kişi sayısı 2 milyona ulaştı. Bölgede acil yardımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. On binlerce yetim kamplarda zorlu koşullarda yaşamlarını sürdürürken onlara daha rahat bir ortam oluşturmak için 100 yetime ev sahipliği yapacak bir yetimhanenin temelini attık. Cox’s Bazaar’da bulunan bin aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdik. Kriz bölgesi olarak belirlediğimiz Arakanlı mülteci kamplarına yardım çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.’’ İfadelerinikullandı.

Destek için;

 Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Arakanlı Mültecilere yardım projelerine destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir, tüm operatörlerden ARAKAN yazarak 2989’a SMS göndererek 5 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaraları telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
  1. Sadakataşı Derneği

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