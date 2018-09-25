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Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere Eğitim Merkezi

Bangladeş’te, Arakanlı mültecilerin yaşamış olduğu Mainnerghone mülteci kampına Sadakataşı tarafından yaptırılan eğitim merkezi hizmete açıldı.

25 Eylül 2018 Salı 18:18
Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere Eğitim Merkezi

Sadakataşı Derneği Arakanlı mülteciler için yaptırmış olduğu sekizinci eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

 

Dernek tarafından yaptırılan, 200 öğrencinin eğitim göreceği DNA Digital Eğitim Merkezi’nde iki öğretmen öğrencilere ders verecek. Bölgenin iklim şartlarına uygun olması için bambudan yapılan okul 150 metrekarelik alana inşa edildi. Eğitim merkezinde ayrıca su kuyusu ve tuvalet bulunuyor.

 

Dernek tarafından açılışı gerçekleştirdiği okulun bulunduğu Mainnerghone Mülteci Kampı, Myanmar Ordusu ve fanatik Budist grupların saldırıları ile beraber ülkelerinden göç etmiş yaklaşık 22 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

 

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Arakanlıların yaşamış olduğu mülteci kamplarının tamamı kapasitelerinin çok üzerinde insan barındırıyor. Kampların en büyük sorunlarından birisi de eğitim problemi, açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim merkeziyle beraber Arakanlı yavrularımızın eğitim aldıkları sekizinci okulumuzu hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

 

Sadakataşı Derneği bölgede eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gıda kolileri, sıcak yemek, hijyen malzemesi ile zekât dağıtımları, düzenli olarak her ay adak, akika, şükür kurban kesimi, yetim sponsorluğu, Kurban ve Ramazan organizasyonları ile su kuyusu açılışları gibi birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

 

Sadakataşı’nın Arakanlı mülteciler için yaptığı projelere destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:18
  1. Ordu
  2. Sadakataşı Derneği

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