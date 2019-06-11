Sadakataşı’ndan 27 ülkeye Ramazan yardımı

Ramazan yardımlarını dünyanın dört bir tarafındasürdüren Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre ve bayramlık dağıtımı gerçekleştirirken kardeşlik sofralarında binlerce kişi ile bir araya geldi. Bölgelere giden dernek gönüllüleri kalıcı projelerin açılış ve temel atmalarını da gerçekleştirdi.

18 bin Ramazan kumanyası

Ramazan ayı ile birlikte Dünyanın dört bir tarafında ki, mazlum coğrafyalarda yardımlarını ‘‘Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım’’ çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği bu yıl ile Ramazan yardımları kapsamında yaklaşık 18 bin aileye Ramazan kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendirdi.

70 bin kişiye iftar

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kardeşlik sofraları kuran Sadakataşı Derneği yapmış olduğu organizasyonlar kapsamında yaklaşık 70 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Zekât ve fitre dağıtımları

Mazlum İslam coğrafyalarında yardım çalışmalarını sürdüren dernek, yetim ve şehid ailelerine öncelik vererek zekât ve fitre dağıtımlarını gerçekleştirdi. Dağıtımlar kapsamında yaklaşık 2 bin aile zekât ve fitre yardımından yararlandı.

Kriz ve Savaş bölgelerine Öncelik

Dernek bu Ramazan’da abluka altında olan Gazze, işgal altında bulunan Kudüs, iç savaşın yaşandığı Suriye ve Yemen’deve Arakan gibi kriz bölgelerinde yaşayan mazlumlara öncelik vererek yardımlarını gerçekleştirdi.

Arakanlı mültecilerin yüzleri güldü

Ülkeleri Myanmar’da yaşamış oldukları soykırımından kaçarak komşu ülke Bangladeş’e sığınan ve burada derme çatma bambu evlerde yaşamlarını sürdüren Arakanlı mültecileri de unutmayan Sadakataşı Derneği, 6200 aileye Ramazan kumanyası, 60 adet yolcu taşıma aracı olan Rikşa, 30 adet yük taşıma aracı Van, 1000 çocuğa bayramlık kıyafet, 400 dikiş makinası ve 700 aileye fitre ve zekât ulaştırdı. Bölgede düzenli iftar sofraları kuran dernek Rohingya halkının Ramazan ayını bir nebzede olsa mutlu geçirmeleri sağlandı.

Geleneksel Aksa İftarları

İsrail işgali altında bulunan Kudüs’te, 2011 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği Mescid-i Aksa iftarlarında bu Ramazan’da dernek tarafından yaklaşık 45.000 kişiyle kardeşlik sofralarında bir araya gelindi. Ayrıca 1000 aileye Ramazan kumanyası dağıtımı, zekât, fitre ve çocuklara bayramlık kıyafet yardımı gerçekleştirildi.

Bayramın sevinci çocuklarla yaşandı

Bayramın sevincini en çok yaşayacak olan çocukları da unutmayanSadakataşı Derneği Türkiye, Yemen, Lübnan, Bangladeş, Tanzanya ve Filistin’de yaşayan 5 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek sevinçlerine ortak oldu.

Suriye unutulmadı

Sadakataşı Derneği,Ramazan ayına yoğun bombardıman altında giren İdlib ve çevre bölgelerde yaşayan 2 bin aileye Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgede kurulan düzenli iftar sofralarında binlerce Suriyeli ile bir araya gelindi.

Yurtiçi yardımları

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardımlarını Türkiye’nin 20 ilinde İslamic Relief kuruluşu ile birlikte gerçekleştirdi. Yardımlar kapsamında3 bin ihtiyaç sahibi aileye un, makarna, pirinç, konserve gıdalar, tuz, çay, şeker ve kahvaltılık gıdalardan oluşan Ramazan kumanyası ulaştırıldı. Çocukları da unutmayan dernek 1000 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Bolu’da yaşayan Suriyeli ve Afgan 600 mülteci ile iftar sofrası kuruldu.

Kalıcı Projeler

Sadakataşı Ramazan ekipleri bölgede Ramazan yardımları haricinde bir dizi açılış ve temel atma programları gerçekleştirdi. İbadethane bulma konusunda zorluk çeken Çad halkı için Başkent N'djamena kırsalında120 metre kare alana yapılan Leyli Kadir Cami’sinde 100 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek. Camide ibadetlerinin yanı sıra çocuklar dini ve ilmi eğitim görecekler. Aynı bölgede Sultan ve Ali Gedizli Cami’sinin temeli atıldı. Bölgeye giden Ramazan ekipleri Çad, Bangladeş, Mali, Sri Lanka ve Somali’de birçok su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Nerelere yardım yapıldı

Sadakataşı Derneği başta Türkiyeolmak üzere 27 ülkede Ramazan yardımlarını gerçekleştirdi.

Balkanlar ve Kafkasya; Arnavutluk, Bulgaristan, Abhazya. Makedonya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer ve Tanzanya

Orta Doğu; Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Lübnan

Asya; Kırgızistan, Vietnam, Endonezya, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan

Sadakataşı Derneği Genel BaşkanıKemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dünyada yardımseverliği ve cömertliği ile bilinen ve bunu misyon haline dönüştürmüş bir medeniyete sahibiz. Zor günler geçiren İslam Coğrafyası için yardım gönüllülerimiz ile gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımları ile bir nebze de olsa yüzlerini güldürmenin ve sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli bağışçılarımıza yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.