Sadakataşı’na Yemen desteği

Açlık, salgın hastalıklar ve savaştan ölümlerin yaşandığı Yemen için Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu yardım kampanyasına bir destekte BEM-BİR-SEN İSKİ Temsilciliği’nden geldi.

BEM-BİR-SEN İSKİ Temsilciliği ile gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında İSKİ Genel Müdürlüğünde Yemen ile ilgili bilgilerinde yer aldığı resim sergisi bir hafta süre ile açıldı. Ayrıca İSKİ Genel Müdürlüğünde “İSTANBUL’dan YEMEN’e Hayat Köprüsü” isimli düzenlenen seminerde Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet HASBAL tarafından bölgede yaşanan son durum ve derneğin yapmış olduğu yardımlar hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirme yapıldı.

BEM-BİR-SEN İSKİ Temsilcisi Erdal BARAN seminerde yaptığı açıklamada ‘‘Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu bu önemli yardım kampanyası ile unutulan Yemen halkının yaşadığı trajediyi Türkiye’nin gündemine getirmesinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. İSKİ olarak ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ bu sebeple BEM-BİR-SEN İSKİ Temsilciliği olarak İdaremizin memur, işçi ayrımı olmaksızın tüm personelleri ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için tüm gücümüzle bölgeye yardım ulaştıracağız.’’ Dedi.

300 bin kişiye yardım

Sadakataşı Derneği, Yemen’in Marib, San’a, Taiz, El Hudeyde, Aden ve Al-Gyahdah bölgelerinde yaşayan yaklaşık 4 bin aileye şeker, un, pirinç, yağ, konserve ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası dağıtımı, binlerce aileye düzenli ekmek dağıtımı, 320 tanker içilebilir temiz su dağıtımı, 170 hisse adak kurbanı ve 900 aileye hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirerek yaklaşık 300 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Hasbal yaptığı açıklamada ‘’Yemen’de kardeşlerimiz çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Dernek olarak bu duruma kayıtsız kalmamak adına ‘Yemen için ses ver Türkiye’ çağrısında bulunduk. BEM-BİR-SEN İSKİ Temsilciliği’nin Yemen’de yaşananlar karşısında sessiz kalmayıp çağrımıza destek verdikleri için kendilerine teşekkür ederim, birlikte Yemen halkının acil ihtiyaç duyduğu gıda, hijyen paketleri, içilebilir temiz ve tıbbi malzemeler su yardımlarını bölgeye ulaştıracağız.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için TR79 0020 9000 0000 2989 0000 19 IBAN numaralı hesaba (Ziraat Katılım Bankası Ümraniye Şubesi) yardım hesabına yardım yapabilir, YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden diğer banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.