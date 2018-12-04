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Sadakataşı yetimlerin yüzünü güldürüyor

Kış yardımı çalışmalarına başlayan Sadakataşı Derneği,Türkiye ve Suriye’de yetimlere ve yetim ailelerine kıyafet yardımı gerçekleştirecek.

04 Aralık 2018 Salı 16:03
Sadakataşı yetimlerin yüzünü güldürüyor

Sadakataşı Derneği soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte başta Türkiye olmak üzere Suriye, Filistin, Lübnan, Orta Asya ve Balkanlar’ı da kapsayan kış yardımlarına ‘‘Baştan ayağa kış yardımı’’ çağrısı ile başladı.

12 bin kişiye kıyafet yardımı

Dernek kış yardımlarının ilk etabında dağıtımlarını Yozgat ile birlikte Suriye’nin İdlib bölgesindeyetim ve yetim ailelerine yapacağı yaklaşık 20 bin metre kumaştan,12 bin adet kışlık kıyafetin dikimleri yaptırdı.

Hayırseverlerin bağışladığı kumaşlar, Hatay Reyhanlı’da bulunan Suriyeli dul ve kimsesiz 40 kadının çalıştığı atölyede diktirildi. Kumaşların dikildiği atölyede çalışan kadınlar ailelerinin geçimini buradan kazandıkları gelirle sağlıyorlar.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Kış mevsiminin gelmesiyle mazlum İslam coğrafyalarında yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları zorluklar daha da arttı. Dernek olarak kış yardımlarını gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yardımlarınızın ilk etabında Hatay’da bulunan, Suriye’de yaşanan savaştan dolayı eşlerini kaybetmiş kadınların işlettiği atölyede dikimleri yaptırdık. İhtiyaç sahiplerine kışlık yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Kış yardımlarına destek olabilmek için KIŞ yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:03
  1. Yozgat
  2. Hatay
  3. Sadakataşı Derneği

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