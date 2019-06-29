Sadakataşı ve Fetihder’den Suriye’ye Muhammed Mursi Çadır Kenti

Suriye’de yaşayan iç savaş nedeniyle Hama ve İdlib kırsalından, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden mülteciler için Sadakataşı Derneği ve Fetihder yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Mültecilere Muhammed Mursi Çadır Kenti

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte rejim güçleri tarafından yoğun bombardımana tutulan İdlib ve Hama’da yaşayan 400 bin mülteci Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Hijyenik olmayan koşullarda yaşayan aileler içinSadakataşı ve Fetihder tarafından yapılan ve toplamda 150 çadırdan oluşacak Muhammed Mursi Çadır Kenti’nin 60 çadırdan oluşan birinci etabının açılışı gerçekleştirildi.

Bölgede bulunan Sadakataşı ve Fetihder ekipleri tarafından çadır kente yerleştirilen 60 aileye zeytin, un, şeker, pirinç, çay, yağ ve konserve yiyeceklerden oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi. Kampta yaşayan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Yardımların devamında iyilik gönüllüleri İdlib kırsalında bulunan birçok noktada4 bin çocuğa yazlık ayakkabı ve çorap dağıtımı gerçekleştirdi.

Çocuklar unutulmadı

Savaşın en büyük mağdurları olan çocukları da unutmayan iyilik gönüllüleri Muhayyem Faruk Yetim Kampı ve Muhammed Mursi Çadır Kenti’nde yaşayan çocuklar için dondurma araçları getirerek dondurma dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye’de defalarca kez insanlık dramına şahit olduk. Son süreçte sınırımıza sığınan yardıma muhtaç ailelerin konaklayabilmesi için Fetihder ile birlikte 150 çadırdan oluşan Muhammed Mursi Kampı’nın ilk etabının açılışını gerçekleştirdik. Bölgede çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere acil yardım ulaştırdık.Bölgeye yardımların yapılmasına vesile olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımlarına destek olmak için SURİYE yazıp 2989’a SMS gönderebilirsiniz.Banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.