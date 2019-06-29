0553 313 94 23

Sadakataşı ve Fetihder’den Suriye’ye Muhammed Mursi Çadır Kenti

Sadakataşı Derneği ve Fetihder, Suriye’nin İdlib bölgesinde Muhammed Mursi Çadır Kenti’nin birinci etabını açılışını yaparken, bölgede bir dizi yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 22:22
Sadakataşı ve Fetihder’den Suriye’ye Muhammed Mursi Çadır Kenti

Suriye’de yaşayan iç savaş nedeniyle Hama ve İdlib kırsalından, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden mülteciler için Sadakataşı Derneği ve Fetihder yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Mültecilere Muhammed Mursi Çadır Kenti

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte rejim güçleri tarafından yoğun bombardımana tutulan İdlib ve Hama’da yaşayan 400 bin mülteci Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Hijyenik olmayan koşullarda yaşayan aileler içinSadakataşı ve Fetihder tarafından yapılan ve toplamda 150 çadırdan oluşacak Muhammed Mursi Çadır Kenti’nin 60 çadırdan oluşan birinci etabının açılışı gerçekleştirildi.

Bölgede bulunan Sadakataşı ve Fetihder ekipleri tarafından çadır kente yerleştirilen 60 aileye zeytin, un, şeker, pirinç, çay, yağ ve konserve yiyeceklerden oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi. Kampta yaşayan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Yardımların devamında iyilik gönüllüleri İdlib kırsalında bulunan birçok noktada4 bin çocuğa yazlık ayakkabı ve çorap dağıtımı gerçekleştirdi.

Çocuklar unutulmadı

Savaşın en büyük mağdurları olan çocukları da unutmayan iyilik gönüllüleri Muhayyem Faruk Yetim Kampı ve Muhammed Mursi Çadır Kenti’nde yaşayan çocuklar için dondurma araçları getirerek dondurma dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye’de defalarca kez insanlık dramına şahit olduk. Son süreçte sınırımıza sığınan yardıma muhtaç ailelerin konaklayabilmesi için Fetihder ile birlikte 150 çadırdan oluşan Muhammed Mursi Kampı’nın ilk etabının açılışını gerçekleştirdik. Bölgede çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere acil yardım ulaştırdık.Bölgeye yardımların yapılmasına vesile olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımlarına destek olmak için SURİYE yazıp 2989’a SMS gönderebilirsiniz.Banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 22:22
  1. Sadakataşı Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda Hilal Öztürk’ten bronz madalya
    1. Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda Hilal..
    2. BAE Başbakanı'nın eşi yüklü miktarda..
    3. AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı..
    4. "İstikrar ve güvenliğin..
    5. Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan..
    6. Sadakataşı ve Fetihder’den Suriye’ye..
    7. Kicks Boks Şampiyonlar Ligi..
    8. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    9. 12 bin öğrenciyle yaz spor okulları..
    10. "Hartum'daki askeri hareketlilik..
    11. Suriyeli muhaliflerin yeni başkanı..
    12. Kelebekler vadisinde mahsur kalan..
    13. Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa..
    14. Yaz tatili için Türkiye’ye gelenler..
    15. Bilecik Sakarya Nehri Gönülleri..
    16. Akaryakıt tankerleri çarpıştı: 1 yaralı
    17. Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
    18. Kocaeli'de düğünde kavga: 11 yaralı
    19. İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine..
    20. GÜNCELLEME - Adana merkezli 17 ildeki..
    21. Kadınlar Dünya Kupası: Almanya: 1 -..
    22. Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın
    23. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    24. Petrol sahasında Kazak işçilerden Arap..
    25. Antalya Open’da şampiyon Lorenzo Sonego
    26. Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası
    27. Esed rejiminden Türkiye'nin gözlem..
    28. Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a destek..
    29. MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından..
    30. Çal’da ahır yangını
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı