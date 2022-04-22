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Oruç Sadakataşı Türkiye’de 14 bin aileye Ramazan yardımı ulaştırdı
Oruç

Sadakataşı Türkiye’de 14 bin aileye Ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, yurtiçi Ramazan yardım çalışmaları kapsamında 60 ilde yaşayan 14 bin aileye gıda kumanyası ve market kartı ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 21:24:00 -
Sadakataşı Türkiye’de 14 bin aileye Ramazan yardımı ulaştırdı

Yurtiçi Ramazan çalışmalarını 60 ilde sürdüren Sadakataşı Derneği ihtiyaç sahibi ailelere market kartı ve gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştiriyor. Dernek Ramazan çalışmaları kapsamında toplamda 100 binin üzerinde kişiye gıda yardımı ulaştıracak.

Ramazan çalışmalarına bu yıl ‘‘Dünya Değişsin’’ çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 35 ülkeve yüzün üzerinde bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek yardım çalışmaları kapsamında market kartı, gıda kumanyası, fitre, zekât ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştiriyor. Dernek kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyle bir araya geliyor.

8 bin aileye market kartı

Maddi gelir seviyesinde daralma yaşayan, yetim ve ihtiyaç sahibi 8 bin aileye dernek tarafından belirlenen marketlerden 300 TL’lik alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek market kartı dağıtımlarını Ramazan ayının sonuna kadar sürdürecek.

6 bin aileye gıda kumanyası

Sadakataşı Ramazan ekipleri yurtiçinde 60 ilde sürdürdükleri yardımlar kapsamında 6 binin üzerinde aileye şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, salça, pirinç, bulgur, konserve gıdalar, kahvaltılıklar ve sıvı yağdan oluşan gıda kumanyası ulaştırdı.

Hedef 20 bin aileye yardım

Yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Sadakataşı DerneğiBaşkan YardımcısıRecep Çelik, bu yıl yurtiçi Ramazan yardımları kapsamında toplamda 20 bin aileye kumanya ve market kartı ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Çelik sözlerinin devamında, ‘‘Maddi gelir seviyesinde gerileme yaşayan ve yoksul insanlarımızı önceleyerek bu yıl 60 ilimizde yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde fitre, zekât ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştireceğiz. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı bulunan hayırseverlere teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı, kumanya ve market kartı bedelini 300 TL,bayramlık bedelini 450 TL, fitre ve fidye bedelini 40 TL, iftar bedelini ise 50 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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