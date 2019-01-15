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Sadakataşı Türkiye kış yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Derneği ‘Baştan ayağa kış yardımı’ çağrısı ile 9 ülke ve bölgede başlattığı kış yardımlarını Türkiye’de sürdürmeye devam ediyor.

15 Ocak 2019 Salı 10:47
Sadakataşı Türkiye kış yardımlarını sürdürüyor

Kış mevsimi ülkemizle beraber Orta Doğu’yu, Kafkasya’yı, Orta Asya’yı ve Balkanları da etkisi altına aldı. Sadakataşı Derneği zor koşulların artması nedeniyle kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği battaniye, atkı-bere ve eldiven takımı, kazak, mont, çorap, kışlık ayakkabı, içlik ve yakacak dağıtımlarını sürdürmeye devam ediyor.

1100 öğrenciye kışlık ayakkabı

Sadakataşı Derneği yardım ekibi, Türkiye kış yardımları kapsamında, Kırıkkale Merkez’e taşıma yöntemiyle köylerden ulaşan ve eğitimlerini burada gören yaklaşık 1100 öğrenciye kışlık ev ayakkabısı hediye etti. DağıtımlaraKırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve şube müdürleri katıldı.

Yusuf Tüfekçi yaptığı açıklamada; ‘‘İl merkezine çevre ilçelerden servisler ile gelen anaokulu öğrencilerimize bu soğuk kış günlerinde rahat etmeleri için ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtımlar ile yaklaşık 1100 çocuğumuzun mutluluğuna ortak olmamızı sağlayan Sadakataşı Derneği’ne teşekkür ederim.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ise her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesine gittiklerini ifade etti. Kırıkkale’de eğitim gören öğrencilerin başarılarını hediyelerle taçlandırmak istediklerini belirten Özdal ayrıca Türkiye’de birçok ilde, Suriye, Kosova, Lübnan, Gazze, Kudüs ve Orta Asya bölgelerinde kış yardım çalışmalarını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine kışlık yardım ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Destek için;

Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 75 TL, bot bedeli 50 TL, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedeli ise 25 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:47
  1. Kırıkkale
  2. Sadakataşı Derneği

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