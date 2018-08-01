Sadakataşı kurbana hazır

Sadakataşı Derneği, bu Kurban Bayramı’nda da mazlumların yanında olacak; vekaletleri alınan kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Sadakataşı gönüllüleri 8 yılın verdiği tecrübeyle 3 kıta 30 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek.Dernek kurban fiyatlarında Afrika’nın tamamı ve Asya’nın birçok bölgesinde 450 TL olarak belirledi.

Dernek, 2018 Kurban Organizasyonu çerçevesinde vekâlet yöntemiyle kurban bağış, kesim ve dağıtım çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Dernek bu bayram da kardeşlik bilinciyle kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için siz paylaşın, biz ulaştıralım" çağrısıyla kurban sevinciyle iyilik sofrasında buluşmaya davet ediyor.

Afrika’nın tamamı ve Asya’nın birçok bölgesinin bulunduğu birinci bölge için 450 TL, ikinci bölge için 700 TL, üçüncü bölge için 1250 TL, Filistin ve Kıbrıs’ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 2000 TL olarak açıklandı.

Kurban organizasyonu münasebetiyle bölgelere gidecek Sadakataşı ekipleri bir dizi projenin açılışını gerçekleştirecek.

‘’Kurban ile kardeşliği yaşatacağız’’

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal kurban çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada; Dernek olarak bu yıl ‘Kurban Yaşatır’ çağrısıyla8 yılın verdiği güvenleTürkiye ile birlikte 30 ülkede kurban çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Unutulmuş İslam Coğrafyalarında ki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bayram sevinçlerine ortak olabilmek için bağışçılarımızın vekâlet kurbanlarını ulaştırarak kardeşliğimizi yaşatacağız’’ dedi.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışınızı, Sadakataşı Derneği genel merkezine giderek elden, dernek web sayfasında bulunan banka hesapları veya posta çeki hesaplarına bağış bedeli yatırılarak, internet üzerinden www.sadakatasi.org.tr adresi üzerindenve derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.