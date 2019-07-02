Sadakataşı kurban hisse fiyatlarını belirledi

Sadakataşı Derneği bu yılki Kurban organizasyonunu "Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı" çağrısıyla Türkiye ile birlikte 4 kıtada 30 ülke ve yaklaşık 100 bölgede gerçekleştirerek 500 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kurulduğu 2011 yılından itibaren kurban organizasyonu gerçekleştiren Sadakataşı, 8 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarının vermiş olduğu profesyonellik ve bağışçılarına vermiş olduğu güvenle her yıl daha fazla ülke ve bölgeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Hisse bedeli 500 TL

Sadakataşı Derneği 4 bölgeye ayırdığı kurban organizasyonunda Afrikave Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 500 TL, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 800 TL, Balkanlar ve Ortadoğu’nun olduğu üçüncü bölge 1250 TL, Filistin ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 2000 TL olarak açıklandı.

Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı’na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Nerelerde kurban kesilecek

Sadakataşı Derneği "Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı" çağrısıyla başladığı kurban organizasyonunu bu yıl Türkiye ile birlikte 30 ülkede gerçekleştirecek.

Kafkasya; Abhazya

Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Nijer, Somali ve Tanzanya

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan

Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan ve Yemen

Avrupa; Bulgaristan, Arnavutluk ve Makedonya

Latin Amerika; Venezuela

Geçen yıl neler yapıldı?

2018 Kurban organizasyonunu ‘‘Kurban Yaşatır’’ çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 3 kıta 28 ülkede 8664 hisse kurbanı yaklaşık 300 bin kişiye ulaştırdı.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışı için, Sadakataşı Derneği genel merkezine giderek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya posta çeki hesapları üzerinden online olarak ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.